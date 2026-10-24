Un incendio destruye casi por completo el Nido del Águila, antiguo refugio de Hitler

Archivo - El Kehlsteinhaus o Nido del Águila de Berchtesgaden (Baviera, Alemania) - Kilian Pfeiffer/Dpa - Archivo

MADRID 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un incendio ha devastado casi por completo el Kehlsteinhaus o Nido del Águila, un refugio utilizado por la dirigencia nazi, incluido el dictador Adolf Hitler, y ubicado en el extremo sureste e Baviera.

El fuego comenzó en la noche del viernes y la Policía sospecha de un acto intencionado e incluso ha detenido ya a un sospechoso, según recoge la televisión pública alemana ARD.

Fuentes citadas por la agencia DPA indican que el detenido es un motorista que se cruzó con los servicios de emergencia después del inicio del incendio. El sospechoso es un hombre originario de esa misma región y que ha resultado herido. Está hospitalizado.

El Nido del Águila, nombre dado por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, es visitado por miles de personas cada año. Fue construido en 1938 a unos 1.800 metros de altitud en esta zona situada muy cerca de la frontera con Austria. Hitler recibía allí a diplomáticos y otros invitados extranjeros.

Gran parte de su fama procede de su presencia en películas bélicas estadounidenses filmadas después de la contienda.