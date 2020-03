India se enfrenta al éxodo de trabajadores migrantes ante el avance de casos de coronavirus

NUEVA DELHI, 29 Mar. (DPA/EP) -

Los gobiernos regionales de India están intentando movilizar a los trabajadores migrantes, ante el bloqueo de los fronteras entre estados, por el avance de casos de coronavirus en el país asiático y las nuevas medidas que se están tomando para evitar su propagación.

Miles de personas, muchas de ellas con niños pequeños, se han dirigido hacia la frontera de Delhi con Uttar Pradesh, en su mayoría trabajadores.

"No tenemos trabajo, no tenemos dinero, no podemos pagar el alquiler. No sabemos cuando acabará esto. Queremos volver a casa con nuestras familias", ha asegurado Ravi Kumar a la cadena News-18.

La Policía ha trasladado que el Gobierno indio está organizando el transporte por lo que se pueden ver autobuses o tractores esperando en la carretera al borde de las fronteras este estados.

Según medios locales, está situación también se ha producido en las fronteras entre el estado de Maharashtra y Telangana, así como en otras regiones. "Tenemos que dejarles volver a casa a sus pueblos por razones humanitarias", dijo el viceministro de Delhi, Manish Sisodia.

El primer ministro de India, Narendra Modi, anunció el martes un confinamiento "total" durante tres semanas para contener la expansión del coronavirus, lo que implica el mayor encierro de este tipo a nivel mundial, al afectar a 1.300 millones de personas.