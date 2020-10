Indígenas de Colombia inician una marcha para denunciar las masacres

MADRID, 11 Oct. (EUROPA PRESS) -

Este sábado ha comenzado una marcha indígena desde Cauca a Cali para reclamar al Gobierno colombiano por las recientes masacres de indígenas, pero también de líderes sociales. En la minga participan además organizaciones campesinas, comunidades negras y movimientos estudiantiles. Serán 8.000 los indígenas que marcharán hasta Cali a los que se sumarán 2.000 que ya están en la ciudad.

Los indígenas exigen al Gobierno Nacional no realizar actos de provocación y respetar la movilización. Además, han hecho un llamado a que no se estigmatice la minga "con titulares, fotografías, comentarios, preguntas y estados formulados de manera tendenciosa en sus diferentes medios de comunicación, desde páginas oficiales hasta perfiles oficiales en redes sociales".

Entre las reivindicaciones está que cuando lleguen a la ciudad de Cali, este lunes, 12 de octubre, el presidente Iván Duque acepte dialogar con los indígenas. De lo contrario, advierten de que marcharán hasta Bogotá.

"La vida no tiene precio. La vida no se negocia. La dignidad del pueblo no se negocia. El territorio no se negocia", ha explicado un consejero del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), Ferney Quintero, en declaraciones recogidas por el diario colombiano 'El Tiempo'.

Un delegado estudiantil en la comisión de Derechos Humanos de la minga, José Daniel Gallego, ha explicado que se han unido a esta marcha por la "crisis social y humanitaria que se agudiza". "Las y los estudiantes nos sentimos orgullosos de ser indígenas, negros y campesinos, por eso creemos en el valor de la vida", ha subrayado.

Las comunidades han informado de que en las últimas horas se han producido sobrevuelos de aparatos de la Fuerza Pública sobre la concentración en Caldono, Cauca.

Mientras, el general John Jairo Rojas, comandante del Comando Específico del Cauca, ha explicado que se garantiza la seguridad de la minga y hay 26 pelotones desplegados en la Carretera Panamericana. Los indígenas han asegurado que no tienen intención de cortar la circulación de la carretera.

Ante los sobrevuelos y la presencia militar, Rojas ha señalado que "es lo normal". "En una marcha tenemos que garantizar la seguridad alrededor de ellos, así que no deben sentirse intimidados. Es una medida preventiva para cualquiera que intente afectar la manifestación. De igual forma están los soldados en la vía, para garantizar la seguridad", ha apuntado.

Este mismo sábado se ha conocido la muerte de cuatro personas en una nueva masacre en Valle del Cuaca. Con estas ya serían 267 las víctimas mortales en 67 masacres perpetradas en Colombia en lo que va de 2020, según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz.