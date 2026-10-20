Indonesia despliega un gran dispositivo de seguridad de cara a las protestas por el segundo año de Gobierno de Prabowo

Archivo - El presidente de Indonesia, Prabowo Subianto (archivo) - Lukas Coch/AAP/dpa - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Indonesia han puesto en marcha este martes un gran dispositivo de seguridad de más de 9.000 efectivos de cara a las protestas convocadas por grupos de estudiantes con motivo del segundo año de Gobierno de presidente, Prabowo Subianto, que juró el cargo el 20 de octubre de 2024.

A medida que las encuestas apuntan a un descenso significativo de su nivel de popularidad, el presidente ha solicitado tomar medidas para evitar disturbios en las calles del país, donde está previsto que los manifestantes exijan mayores medidas para hacer frente a los incendios forestales y a la crisis económica.

Las manifestaciones en Yakarta, la capital, han sido convocadas por los estudiantes universitarios --entre ellos los de la Universidad de Indonesia--, según ha indicado el portavoz de la Policía Budi Hermanto, que ha señalado que el primer operativo es de unos 9.500 agentes. No obstante, de momento se desconoce cuántos secundarán las marchas.

Las protestas llegan poco después de que el presidente haya realizado varias reformas en el seno de su Gabinete, una medida que es ya común en su Gobierno, a menudo con el objetivo de recuperar la confianza de la opinión pública o resolver las crisis políticas que van surgiendo. Esta última reforma busca impulsar su agenda de política económica ante la creciente inflación.

El general retirado ganó las elecciones por una amplia mayoría, pero ahora se esfuerza por recuperar la confianza de la opinión pública, el sector empresarial y los inversores, quienes se han mostrado preocupados por el impacto económico de sus programas, de corte populista.

La última gran oleada de manifestaciones en Indonesia tuvo lugar en agosto, cuando cientos de personas fueron detenidas. En 2025 también se registraron fuertes protestas a escala nacional tras la muerte de un repartidor de 21 años a manos de la Policía.