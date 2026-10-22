Ingresado en un hospital el expresidente peruano Alejandro Toledo por complicaciones cardíacas

Archivo - El expresidente de Perú Alejandro Toledo. - El Comercio / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de Perú Alejandro Toledo ha tenido que ser trasladado a un hospital desde el penal de Barbadillo, donde cumple dos penas por corrupción, por una complicación cardíaca, un día después de que otro antiguo jefe de Estado y compañero de prisión, Martín Vizcarra, fuera hospitalizado por el mismo motivo.

Toledo (2001-2006) ha sido ingresado este miércoles en un hospital del distrito limeño de Ate, días después de que recibiera la visita de varios familiares, entre ellos una de sus hijas, quien ha acudido a la conocida como 'cárcel de los presidentes' por primera vez en los últimos quince años, detalla 'La República'.

El estado de salud de Toledo ha sido presentado sin éxito por la defensa para lograr el indulto humanitario. "Le pidó a Keiko Fujimori. Así como su papá murió en sus brazos, en su casa, no quiero que le pase algo malo a mi esposo", apeló hace unos días a la presidenta peruana la que fuera primera dama, Eliane Karp.

El expresidente peruano actualmente cumple una condena de 20 años por solicitar sobornos de hasta 30 millones de dólares a la constructora Odebrecht a cambio de la adjudicación de una carretera, y otros trece años por lavado de dinero a través de empresas en paraísos fiscales para blanquear las mordidas.

El ingreso de Toledo coincide con el de Vizcarra, que el martes fue ingresado en una unidad de cuidados intensivos de un hospital de Lima también por complicaciones cardíacas tras haber acudido al centro por un cuadro de cólico renal.

Vizcarra cumple una pena de catorce años de prisión por delitos de corrupción en el penal de Barbadillo, donde se halla otro expresidente, Pedro Castillo y hasta hace poco, Ollanta Humala, recientemente liberado.

Con el paso del tiempo, estas instalaciones, que fueron diseñadas en un principio para albergar al expresidentes Alberto Fujimori, han acogido y siguen haciéndolo a otras figuras de alto perfil de la política peruana, como el que fuera asesor de Fujimori y jefe sus servicios de Inteligencia, Vladimiro Montesinos.