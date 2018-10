Una investigación de la BBC resuelve un asesinato múltiple a partir de un vídeo viral

Actualizado 25/09/2018 17:24:05 CET

La BBC ha publicado 'Anatomía de un asesinato', un reportaje de 11 minutos en el que desgrana cómo un equipo de periodistas de BBC Africa Eye ha resuelto un asesinato múltiple a partir de un vídeo viral.

In July 2018, a horrifying video began to circulate on social media.

Las imágenes en cuestión muestran a un grupo de soldados ejecutando a dos mujeres y a dos niños en un lugar indeterminado de África. El vídeo apareció en julio y pronto alcanzó una gran difusión en las redes sociales.

El portavoz gubernamental de Camerún, Tchiroma Bakary, tildó de 'fake news' la teoría esgrimida por algunos usuarios de que su país fuese el lugar de los hechos. Sin embargo, la investigación de la BBC ha demostrado que el asesinato tuvo lugar en Zelevet (una ciudad en el norte de Camerún, donde el Ejército camerunés mantiene combates contra el grupo terrorista Boko Haram) y que fue llevado a cabo por soldados cameruneses.

Según relata la BBC en Twitter, el primer paso que los periodistas de BBC Africa Eye dieron en su investigación fue averiguar la localización exacta del video, algo que hicieron a partir de la silueta de una cadena montañosa que se aprecia en el vídeo.

