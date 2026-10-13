La Fiscalía de Polonia imputa a un hombre por planear el magnicidio del primer ministro Tusk

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía polaca ha imputado formalmente este martes a un hombre de 66 años, identificado como Krzysztof N., detenido el domingo por planear el magnicidio del primer ministro del país, Donald Tusk, y el viceprimer ministro, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz.

El portavoz de la Fiscalía de Varsovia, Piotr Antoni Skiba, ha anunciado que el individuo, un hombre de 66 años de edad, ha sido imputado por "planear el derrocamiento de autoridades estatales, incluyendo al Primer Ministro y al Consejo de Ministros mediante el uso de explosivos".

El hombre también ha sido acusado de divulgar publicaciones en las que "propaga una ideología de toma del poder por la fuerza en Polonia, mediante el uso de la violencia" e "incita a cometer delitos basados en la nacionalidad, la etnia, la raza y por motivos políticos".

El portavoz ha explicado que el detenido se ha declarado inocente y alega en su defensa que padece "varios problemas de salud, tanto físicos como mentales, propios de su edad", según sus declaraciones recogidas por la agencia oficial de noticias polaca.

Krzysztof N. se expone a una pena máxima de 15 años de cárcel por el primer delito y hasta cinco años en los dos posteriores.

Sobre los explosivos, el portavoz ha explicado que los investigadores han encontrado una docena de "petardos que contenían bolas de metal", posiblemente a modo de metralla. También se le incautó material "radical" en su ordenador en el que hablaba de la formación de un "grupo" para tomar el poder en el país.

La Fiscalía no ve indicios de participación de servicios de inteligencia extranjeros.