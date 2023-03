Investigan a periodistas de 'elPeriódico' de Guatemala y otros medios de comunicación

MADRID, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El juez Décimo Penal de Guatemala, Jimi Bremer, ha ordenado que se investigue por obstrucción a la justicia a periodistas del diario 'elPeriódico' y otros medios de comunicación, en el marco del proceso judicial contra el presidente de ese mismo diario, Jose Rubén Zamora Marroquín, en prisión provisional desde julio de 2022 por un presunto delito de lavado de dinero.

La justicia acepta así la solicitud de la fiscal del Ministerio Público, Cinthya Monterroso, que ha acusado a los periodistas de obstrucción a la justicia en la investigación, así como de colaboración con Zamora, que ha declarado que la libertad de prensa no permite a los periodistas obstaculizar un proceso judicial.

"Se han dedicado, el señor Zamora Marroquín en contubernio, a desinformar y generar odio en la opinión pública, no a informar, no una labor periodística por la que tanta gente ha sacrificado hasta su vida en la historia del periodismo, no una labor ética, sino que una labor de obstruir la investigación", ha declarado.

Se investiga a los periodistas Rony Ríos, Alexander Valdéz, Cristian Velix, Denis Aguilar y Gerson Ortiz, algunos de los cuales ahora trabajan para otros medios de comunicación. De este cargo de conspiración para obstruir a la justicia se acusa también a Zamora, abriéndose así un segundo proceso contra el periodista, cuyo juicio está programado para mayo.

Los redactores de 'elPeriódico' han publicado un comunicado como respuesta, manifestando su "rechazo ante las intenciones de criminalizar a la prensa independiente". "Mientras periodistas de 'elPeriódico' dan la cara para mantener al pueblo guatemalteco informado, el Gobierno de Alejandro Giammattei criminaliza y pretende destruir la libertad de expresión en el país", han reivindicado los trabajadores.

El Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés) ha pedido a las autoridades guatemaltecas que detengan la investigación y permitan a los trabajadores del periódico "trabajar libremente".

"Las autoridades están centrándose en los trabajadores de la publicación después del arresto Zamora por cargos dudosos de materia económica, eso es un claro intento por parte de los fiscales para intimidar y acosar a un medio de investigación y a los periodistas que trabajan sin descanso para descubrir casos de corrupción", reza un comunicado.