Irán afirma que dos petroleros "se incendiaron" tras chocar con minas navales en el estrecho de Ormuz

Archivo - Imagen por satélite del estrecho de Ormuz - -/Nasa/dpa - Archivo

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha afirmado este martes que dos petroleros "se han incendiado" tras chocar con minas navales situadas en el estrecho de Ormuz durante un "intento ilegal de paso" a través de esta vía estratégica.

"Dos petroleros infractores fueron incendiados y detenidos tras la explosión de minas colocadas por efectivos de Armada de la Guardia Revolucionaria durante su paso ilegal en el sur del estrecho de Ormuz", ha dicho en un comunicado, según ha recogido la cadena de televisión pública iraní IRIB.

Así, ha reiterado que "transitar por una ruta minada es ilegal" y ha advertido de que estas acciones "solo llevarán a la destrucción de los activos de los infractores". "Si el régimen estadounidense, con su actitud arrogante, persiste en estas acciones hostiles, las compañías petroleras deberán pagar un precio aún mayor", ha alertado.

Irán ha declarado cerrado el estrecho de Ormuz, paso estratégico del petróleo desde el golfo Pérsico a países de todo el mundo, y ha advertido de que solo es seguro cruzarlo a través de las rutas autorizadas por sus Fuerzas Armadas. Estados Unidos, por su parte, asegura que no hay bloqueo del Ormuz porque controla este estrecho militarmente, una presencia que se limita a la parte exterior del paso.