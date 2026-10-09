Irán expande "a la región entera" del golfo Pérsico sus "medidas" contra los barcos no autorizados

Imagen de arcivo de un petrolero frente a la costa de Siria - Monsef Memari / Xinhua News / Europa Press

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Revolucionaria de Irán ha anunciado este viernes que expandirá "a la región entera" del golfo Pérsico sus medidas contra la navegación "no autorizada" más allá del estrecho de Ormuz.

Los militares iraníes no precisan exactamente estas "medidas" pero en ocasiones la propia Guardia Revolucionaria iraní ha confirmado ataques a cargueros propiedad del "enemigo estadounisense-sionista" que cruzaban por el estrecho sin atender a las rutas establecidas por las autoridades iraníes.

Ahora, el nuevo ámbito de actuación de los ataques abarcará ahora "la región entera del golfo Pérsico", ha añadido la Guardia Revolucionaria en un comunicado recogido por la agencia semioficial de noticias Tasnim.

Esta semana han sido atacados dos buques mercantes frente a las costas de Qatar, el primer ataque en esa zona en seis meses, y otro frente a Fuyaira, en el Golfo de Omán. Medios de comunicación vinculados a la Guardia Revolucionaria Islámica dejaron entrever que Teherán había extendido sus operaciones más allá del estrecho; informaciones ahora confirmadas.

"A partir de ahora, las medidas contra los buques que infrinjan la normativa no se limitarán al estrecho de Ormuz. Cualquier buque que transite por rutas no autorizadas será perseguido en toda la región y se le impondrán graves penalizaciones", ha avanzado la Guardia Revolucionaria.