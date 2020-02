Irlanda vuelve a las urnas con el Fine Gael de Varadkar a la zaga

DUBLÍN, 7 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los irlandeses están llamados este sábado a las urnas para unas elecciones parlamentarias que podrían marcar un punto y aparte en el escenario político del país, en vista de unos sondeos que sitúan a la zaga al partido gobernante, el Fine Gael de Leo Varadkar, y que vaticinan unos resultados sin precedentes para el Sinn Féin.

Varadkar, que en 2017 sucedió a Enda Kenny como primer ministro con la legislatura ya empezada, sopesó durante estos últimos meses cuál debía ser la fecha de los comicios legislativos, habida cuenta de que hasta este mes de enero no quedaron resueltas la salida de Reino Unido de la UE y la crisis política en Irlanda del Norte.

El líder del Fine Gael ha llamado a los votantes a revalidar la confianza en el partido para tener "un mandato fuerte" de cara a futuros desafíos, entre los cuales ha incluido un Brexit aún inacabado por las negociaciones sobre las relaciones que tendrán Reino Unido y la Unión Europea a partir del 1 de enero de 2021.

Your choice is clear:

Go with @FineGael and our team led by @SimonCoveney and I.

Or hand our country back to those who wrecked it.

Tomorrow, please vote No.1 vote Fine Gael.#LookForward pic.twitter.com/j1csETZoSy