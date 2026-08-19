Israel anuncia la muerte de cuatro presuntos miembros de Hamás en el ataque de este martes en ciudad de Gaza

Varios menores palestinos caminan sobre los escombros en el campo de desplazados de Shati, ciudad de Gaza, devastado por los atques de Israel - Europa Press/Contacto/Rizek Abdeljawad

MADRID 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles la muerte de cuatro supuestos miembros del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en el ataque perpetrado en la víspera contra el campamento de desplazados de Shati, en ciudad de Gaza, que se saldó con seis víctimas mortales, incluido un menor, y 14 heridos.

Un portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ha indicado en un comunicado que los presuntos "terroristas" abatidos este martes son Muhamad Hamdi Ahmed al Masri, Muhamad Fathi Husein Naser, Muhamad Attar y Samad Samir Harb Abú Yabal, este último acusado de participar en los ataques del 7 de octubre de 2023 contra territorio israelí.

Como viene siendo habitual, el Ejército israelí ha justificado el ataque alegando que los cuatro suponían una "amenaza" para sus efectivos desplegados en la Franja de Gaza y, por tanto, que actuaron para "neutralizarla".

Las autoridades gazatíes denunciaron este martes la muerte de seis personas, entre ellas un menor de edad, a causa de un bombardeo de Israel en una cafetería situada en la citada localidad, en lo que Hamás ha considerado "responsabilidad" de la Junta de Paz por no obligar al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a cumplir el acuerdo de alto el fuego alcanzado en octubre de 2025.