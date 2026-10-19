Israel anuncia la reanudación gradual de la entrada de mercancías en Gaza tras cuatro días de suspensión

Archivo - Camiones entran por el paso de Rafá a la Franja de Gaza (imagen de archivo) - Mohamed Arafat / Zuma Press / Europa Press

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno israelí ha anunciado este lunes la reapertura gradual de la entrada de mercancías en la Franja de Gaza tras varios días de suspensión tras acusar al movimiento islamista palestino Hamás de extorsionar a los comerciantes.

La coordinadora de las actividades israelíes en territorio palestino ocupado, la COGAT, ha asegurado que Hamás ha "suspendido sus mecanismos fiscales y sus amenazas", en referencia la tarifa de 10.000 séquels, unos 2.800 euros, exigida por el movimiento islamista palestino a cada camión que entraba.

El jueves pasado, cuando la COGAT acusó por vez primera a Hamás de esta "extorsión", el movimiento palestino respondió que la suma correspondía a una "iniciativa comunitaria voluntaria" en la que "participan empresarios para un fondo nacional cuyos recursos se destinan íntegramente a apoyar a los grupos más vulnerables, así como a proyectos de vivienda, saneamiento y ayuda humanitaria".

En cualquier caso, y tras constatar que Hamás había dejado de pedir esta tasa, "los comerciantes han vuelto a enviar sus peticiones para reandudar la coordinación con Israel de cara a la entrada de mercancías en Gaza".

"La reanudación de la coordinación se está llevando a cabo de conformidad con el compromiso de Israel con las disposiciones humanitarias del acuerdo de alto el fuego", ha confirmado la COGAT, mientras medios palestinos como la agencia Sanad apuntan que los camiones podrán comenzar a entrar en Gaza a partir del martes.

La COGAT, sin embargo, no termina de fiarse porque "las declaraciones de los comerciantes, en sí mismas, no constituyen una verificación", de ahí que la agencia israelí, dependiente del Ministerio de Defensa, haya subrayado la parte "gradual" de esta reapertura.

Israel avisa, eso sí, que cualquier comerciante que haya realizado pagos a Hamás verá revocada su autorización para operar bajo el mecanismo para traer mercancías a la Franja de Gaza.