Israel defiende que su operación en Yenín "es muy precisa" y niega el empleo de "una fuerza excesiva"

El Ejército israelí subraya que "el nivel de combates no es tan alto como se podría esperar" y eleva a 120 los detenidos



MADRID, 4 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha defendido este martes que la operación lanzada el lunes en la ciudad cisjordana de Yenín "es muy precisa" y ha manifestado que "el nivel de los combates ha sido más bajo del esperado", después de que las autoridades palestinas hayan confirmado al menos diez palestinos muertos y cerca de cien heridos en el marco de los enfrentamientos.

"El nivel de combates no es tan alto como se podría esperar en medio del mayor bastión terrorista en Cisjordania", ha apuntado el portavoz del Ejército israelí Nir Dinar en declaraciones concedidas a Europa Press, en las que ha especificado que "el primer bombardeo desde el aire y la escala de la redada han sido tan altos que han supuesto una firme disuasión entre los palestinos".

Así, ha recalcado que "muchos de los milicianos han huido del campamento de Yenín y muchos no han salido a enfrentarse a las fuerzas (israelíes)", al tiempo que ha confirmado que hasta ahora han sido detenidos alrededor de 120 "milicianos" palestinos.

"No creo que se esté usando una fuerza excesiva. El número de víctimas y muertos no es tan alto como se podría esperar (ante una operación de esta escala)", ha argumentado Dinar, que ha recalcado que todos los muertos hasta ahora son miembros de grupos armados palestinos.

"Puede parecer que la operación supone destruir Yenín e infraestructura, pero es importante entender que aunque es una operación a gran escala (...) la operación es muy precisa", ha argüido, antes de defender que Israel "ha enviado a sus mejores fuerzas para ser lo más precisos posible".

En este sentido, ha abundado en que las tropas israelíes "actúan contra terroristas, no contra la población palestina". "No tenemos problema alguno con los palestinos no combatientes, tenemos un gran problema con los terroristas que se esconden detrás de esos civiles. Hemos ido (a Yenín) a hacerles frente y se están escondiendo detrás de los civiles y huyendo", ha recalcado.

"Esperamos que esto termine y que no haya más actos de terrorismo desde Yenín", ha dicho Dinar, que ha confirmado que las tropas siguen desplegadas en el lugar para "destruir diez puntos de infraestructura terrorista" en la zona, incluidos "centros de fabricación de armas".

"Los objetivos siguen en marcha. Queremos incautar tantas armas como sea posible y creemos que aún hay milicianos en el campamento de Yenín que podemos detener", ha dicho, antes de subrayar que las operaciones pueden seguir activas en Yenín "unas pocas horas o unos pocos días".

CORTES DEL SUMINISTRO DE AGUA Y LUZ

Por otra parte, ha señalado que el Ejército israelí estima que "entre mil y 3.000" personas han huido de Yenín desde el inicio de la operación y ha afirmado que "se asume que entre los civiles, a los que se está permitiendo salir, hay milicianos que se hacen pasar por civiles". "No puedo decirlo con seguridad", ha añadido.

Asimismo, ha reconocido que el uso de excavadoras militares durante las operaciones "han causado graves daños a las carreteras", si bien ha defendido su uso. "Fue decisión de los terroristas colocar explosivos en las carreteras", ha dicho, antes de recordar que en una operación hace dos semanas el estallido de una bomba en Yenín dejó ocho militares heridos y provocó que soldados y vehículos quedaran atrapados durante horas en el lugar.

"No podemos trasladar a las fuerzas en carreteras llenas de explosivos, no hay otra opción", ha argumentado, antes de abundar en que trabajadores del Coordinador de Actividades Gubernamentales en los Territorios (COGAT) --dependiente del Ministerio de Defensa israelí-- han ido durante la jornada "a ver y entender el nivel de daños y cómo lograr restablecer el suministro de electricidad y agua".

"Hoy por la tarde se espera que se traslade material de ingeniería para lograr que las cosas vuelvan a la normalidad. Espero que las cosas mejoren cuanto antes. Estamos haciendo grandes esfuerzos para permitir que la vida en Cisjordania en general y en Yenín en particular sea normal", ha destacado Dinar.

En esta línea, ha reiterado que las autoridades israelíes "están intentando reparar" todo daño causado a la infraestructura durante la operación, "aunque cueste mucho dinero y esfuerzo. "Es nuestra responsabilidad y obligación frente a los palestinos no combatientes. Estamos intentando hacerlo mientras intentamos combatir el terrorismo, lo que es muy difícil de hacer a la vez", ha manifestado.

COORDINACIÓN DE SEGURIDAD

En otro orden de cosas, Dinar ha defendido que "la cooperación militar entre Israel y la Autoridad Palestina es muy importante para la seguridad y la estabilidad de la región", después de que las autoridades palestinas cortaran su coordinación con Israel en respuesta a la operación.

La decisión fue anunciada a última hora del lunes tras una reunión en Ramala de la cúpula de la Autoridad Palestina con el presidente Mahmud Abbas al frente en el que invitan a los líderes de los partidos políticos palestinos a una reunión de emergencia para "acordar una postura nacional y cerrar filas frente a la agresión israelí".

De esta forma, el portavoz del Ejército israelí ha explicado que "en áreas en las que hay coordinación y uno no se ocupa de la misma, lo que se ven son sitios como Yenín, que se convierten en bastiones terroristas que requieren este tipo de operación".

"Espero que la coordinación de seguridad siga funcional", ha reseñado Dinar, que ha afirmado que, en cualquier caso, es un asunto que se gestiona entre las autoridades civiles.

Por último, ha hecho un llamamiento al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y a Yihad Islámica a "no escalar la situación" y a evitar "una guerra y un derramamiento de sangre que no es beneficioso para nadie", ante la posibilidad de que los grupos armados palestinos lleven ataques en venganza por la ofensiva.