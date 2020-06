Israel defiende sus planes de anexión en Cisjordania y acusa a la comunidad internacional de "ignorar la realidad"

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El representante de Israel ante Naciones Unidas, Danny Danon, ha defendido este miércoles los planes del país para anexionar zonas de Cisjordania, incluido el valle del Jordán, y ha acusado a la comunidad internacional de "ignorar la realidad" al oponerse a esta vía.

"Algunos en la comunidad internacional han elegido premiar la posición de rechazo de los palestinos e ignorar la realidad", ha dicho Danon, quien ha destacado la "firme e innegable conexión entre el pueblo palestino y su patria histórica de Judea y Samaria", el nombre bíblico de Cisjordania.

"Si Israel decidiera extender su soberanía, lo haría con respeto a las áreas en las que siempre ha mantenido una demanda histórica y legal", ha argüido, antes de apuntar que la discusión en torno a estos planes "no intercede en el camino de la paz", según ha informado el diario 'The Times of Israel'.

Danon ha indicado que "lo que está en el camino de la paz es la negativa palestina y los ánimos que reciben de parte de algunos en la comunidad internacional", al tiempo que ha añadido que "la realidad es que Israel quiere paz y seguridad".

El representante israelí ante la ONU ha destacado además que el conocido como 'acuerdo del siglo', la propuesta estadounidense para lograr la paz entre israelíes y palestinos, es "una importante oportunidad regional", a pesar del rechazo generalizado a la misma.

En este sentido, ha asegurado que el Gobierno de Israel actuará "de forma responsable y en cooperación total con Estados Unidos, al tiempo que mantiene los acuerdos de paz (firmados con Egipto y Jordania) y los intereses estratégicos".

"Esperamos que la comunidad internacional debe claro a los palestinos que su negativa a hablar no hará avanzar los intereses palestinos", ha dicho Danon, quien ha acusado además a la comunidad internacional de apoyar "una narrativa falsa" por parte de la Autoridad Palestina.

Danon ha citado durante su comparecencia los lazos históricos del pueblo judío con Cisjordania y ha recordado que "incluso durante el periodo de la diáspora, el pueblo judío nunca dejó de lado sus demandas sobre la patria", tal y como ha recogido el diario 'The Jerusalem Post'.

"Los que se oponen a las demandas legales de Israel sobre este territorio presentan de forma equivocada cualquier potencial decisión de Israel de extender su soberanía en este territorio, la llamada anexión. Estas objeciones derivan de aceptar la falsa narrativa de los palestinos, en lugar de una valoración de los hechos históricos y legales", ha zanjado.

Las palabras de Danon han llegado horas después de que el secretario general de la ONU, António Guterres, reclamara al Gobierno de Israel que "abandone sus planes de anexión", antes de agregar que "de ser aplicada, la anexión supondría la más grave violación del Derecho Internacional".

Guterres, que ha destacado que el mundo se encuentra "en un momento de inflexión", ha argüido que la anexión "dañaría gravemente las perspectivas de la solución de dos estados y socavaría las posibilidades de reiniciar las negociaciones" de paz.

Por su parte, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abbas, ha afirmado durante la jornada que su decisión de romper los acuerdos a raíz de los planes israelíes de anexionar zonas de Cisjordania, incluido el valle del Jordán, "no significa que no quiera la paz".

LOS PLANES DE ANEXIÓN

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha expresado en varias ocasiones su voluntad de impulsar a partir de julio un proceso de anexión de zonas de Cisjordania, parte del acuerdo para un Gobierno de unidad con el líder opositor y actual ministro de Defensa, Benjamin Gantz.

Netanyahu afirmó la semana pasada que estos planes podrían ser aplicados "por etapas", al tiempo que incidió en que se trata de "una oportunidad histórica", a raíz del conocido como 'acuerdo del siglo', rechazado por la Autoridad Palestina.

El 'acuerdo del siglo' señala a Jerusalén como la capital "indivisible" de Israel, que retendría el control de las colonias judías y del valle del Jordán, mientras que Palestina tendría su capital en una zona de Jerusalén Este ubicada fuera de la barrera de seguridad instalada por Israel. Asimismo, niega el derecho al retorno a los refugiados palestinos.

Por su parte, Gantz afirmó el martes que podría apoyar los planes de Netanyahu y resaltó que Israel "no seguirá esperando a los palestinos" y "no estará de mierda hasta el cuello" como ellos.

"Los palestinos siguen rechazando el diálogo y permaneciendo de mierda hasta el cuello", manifestó, antes de agregar que si la Autoridad Palestina mantiene su rechazo a un diálogo fundamentado en el 'acuerdo del siglo' "habrá que avanzar sin ellos".

"No pondremos en peligro ningún tratado de paz --que Israel sólo ha firmado con Egipto y Jordania, críticos con el plan de anexión-- y llevaremos a cabo un proceso ordenado junto con el Ejército y el gabinete de seguridad", arguyó el ministro de Defensa, en aparente referencia a las críticas, especialmente desde Amán.