Israel denuncia una explosión cerca de su Embajada en la capital de India, Nueva Delhi

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel han denunciado este martes una explosión cerca de su Embajada en la capital de India, Nueva Delhi, si bien han indicado que el incidente se ha saldado sin víctimas, mientras que las fuerzas de seguridad indias se encuentran en la zona para investigar lo sucedido.

El Ministerio de Exteriores israelí ha subrayado que "no hay víctimas a causa de la explosión" y ha recalcado que "las circunstancias del incidente están bajo investigación por parte de las autoridades locales, con la cooperación plena de las fuerzas de seguridad israelíes".

Agentes de la Policía india se han trasladado al lugar tras recibir informaciones sobre el suceso en la Embajada, situada en el área de Chanakyapuri, mientras que Atul Garg, director del Departamento de Bomberos de la capital, ha dicho que "hasta ahora no se ha hallado nada en el lugar", según el diario 'The Times of India'.

El incidente tiene lugar apenas unas horas después de una alerta en la ciudad india de Bombay (oeste) después de que el Banco de Reserva de India recibiera un correo electrónico amenazante con un plan para activar once bombas en la capital financiera del país.

Asimismo, se enmarca en un repunte de las tensiones a causa del conflicto desatado en Oriente Próximo tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra Israel, que dejaron cerca de 1.200 muertos y unos 240 secuestrados. La posterior ofensiva israelí contra la Franja de Gaza, controlada por el grupo islamista, ha dejado ya cerca de 21.000 muertos.