Israel mata a un dirigente del aparato de seguridad de Hamás en Gaza

Restos y escombros tras un bombardeo de Israel contra el barrio de Rimal en ciudad de Gaza, Franja de Gaza - Mohammed M Skaik / Zuma Press / Europa Press

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Israel ha anunciado este martes la muerte de un alto cargo del "aparato de seguridad" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza, en un bombardeo perpetrado durante la jornada contra la ciudad de Gaza.

Se trata de un hombre identificado como Akram Basam Shaban Yasín, que ha sido "eliminado" en un ataque llevado a cabo por el Shin Bet y las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), según han indicado estas últimas en un comunicado difundido en redes sociales.

El fallecido dirigía el "organismo central y secreto responsable de la seguridad de los altos cargos de Hamás", cuyo jefe, Muein al Arabid, fue capturado por Israel el pasado septiembre.

Sus miembros, apunta el Ejército israelí, "se encargan de la seguridad de los líderes de Hamás, se desplazan entre instalaciones de emergencia y elaboran informes de inteligencia -incluida la recopilación de información sobre las fuerzas de seguridad (israelíes)-- que ayudan a los líderes de la organización a tomar decisiones y a llevar a cabo planes terroristas contra el Estado de Israel".

Las FDI han enmarcado la muerte de Yasín en su "esfuerzo continuo por golpear a los altos mandos" de este organismo y "debilitar sus capacidades" en la Franja de Gaza.

Además, han asegurado que adoptaron medidas antes del ataque para "reducir el impacto sobre la población civil, incluido el uso de armamento de precisión y la vigilancia aérea". "El terrorista fue eliminado desde el aire para eliminar la amenaza", han zanjado.