Archivo - Imagen de archivo de un avión de FlyDubai - Fabrizio Gandolfo / Zuma Press / Europa Press

MADRID 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Transportes de Israel, Miri Regev, ha anunciado este lunes la reanudación de los vuelos de la aerolínea estatal low-cost de Emiratos Árabes Unidos, FlyDubai, uno de cuyos aviones con destino a Tel Aviv fue escenario el miércoles 30 de septiembre de un ataque perpetrado por su copiloto con la intención de estrellar el avión.

Regev ha precisado que los vuelos se reanudarán en un plazo de dos semanas y será necesario que pasen un control de seguridad, según un comunicado recogido por el 'Times of Israel'.

La aprobación de Regev se produce después de que una delegación israelí, encabezada por el director general del Ministerio de Transporte, Moshe Ben-Zaken, mantuviera conversaciones con funcionarios de aviación emiratíes sobre la implementación de medidas de seguridad que permitirían tanto a FlyDubai como a las aerolíneas israelíes reanudar los vuelos entre Tel Aviv y Dubái.

La Fiscalía de Emiratos Árabes Unidos determinó que lo ocurrido a bordo del avión fue un atentado terrorista premeditado" que tenía como objetivo último Ben Gurión, el principal aeropuerto de Israel.

El acusado, el copiloto, de 29 años, comenzó a exhibir en 2017 "signos de su inclinación hacia el extremismo y el terrorismo" durante sus estudios en Australia. Inspirado en los atentados del 11-S, comenzó una carrera en la aviación por varias aerolíneas: Oman Air desde 2020 hasta 2024; Royal Air Maroc a principios de 2025 y finalmente FlyDubai en enero de 2026, según habría confesado el propio detenido.

Según el relato del fiscal, publicado por la agencia oficial de noticias emiratí, WAM, el día del incidente, "el acusado atacó al piloto dentro de la cabina con un hacha de emergencia", pero el piloto se resistió y trató de pedir ayuda.

El capitán del vuelo de regreso, tras sospechar indicios de violencia, consiguió entrar en cabina y logró reducir al agresor con la ayuda de una azafata y varios pasajeros. Consiguieron rescatar al piloto herido y reducir al acusado. El capitán del vuelo de regreso y su copiloto tomaron entonces el control de la aeronave, desviaron su rumbo y aterrizaron sin problemas en el aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudí.