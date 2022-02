Israel rechaza cooperar con la ONU en la investigación sobre el conflicto de mayo en Gaza

Archivo - Imagen de archivo de un ataque de Israel sobre Gaza - Bashar Taleb/APA Images via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel han rechazado formalmente cooperar con la investigación de Naciones Unidas sobre presuntas violaciones a los Derechos Humanos durante la escalada de ataques que se registró el pasado mes de mayo en Gaza, a causa de la que fallecieron más de 270 personas.

Así, la representante israelí ante la ONU, Meirav Eilon Shahar, ha enviado una carta a la líder de dicha comisión, Navi Pillay, en la que fundamenta su no cooperación en que "no hay razón para creer que Israel recibirá un trato razonable, equitativo y no discriminatorio" por parte del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas o de la comisión en sí misma.

Según Eilon Shahar la investigación "refleja y agrava la bancarrota moral del sesgo obsesivo del Consejo de Derechos Humanos contra Israel, causando un daño duradero a los valores mismos de los Derechos Humanos y el respeto por el Estado de derecho", recoge el diario 'The Times of Israel'.

Respecto a Pillay, la representante israleí ha criticado que es "bien conocida por defender personalmente una agenda antiisraelí", así como "numerosos pronunciamientos" en esta línea. Respecto al resto de miembros de la comisión ha denunciado que han sido designados 'ex profeso' para "garantizar un resultado políticamente motivado y establecido de antemano".

En esta línea, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores israelí han declarado a la agencia alemana DPA que no se permitirá a Pillay su entrada a Israel. "No permitiremos su entrada a Israel", ha indicado un portavoz del Ministerio.

A comienzos del pasado mes de mayo se produjo una escalada en el conflicto entre las Fuerzas de Defensa de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en la Franja de Gaza. Después de once días de ataques, el 21 de mayo se alcanzó un alto el fuego.

Tras esto, Pillay, jurista de profesión, fue nombrada jefa de esta comisión en julio, dos meses después de que el Consejo de Derechos Humanos de la ONU estableciera el inicio de una investigación por presuntos abusos contra los Derechos Humanos y posibles crímenes de guerra.