Israel señala que aún no conoce la ubicación de los rehenes de Hamás en la Franja de Gaza

MADRID, 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han reconocido este miércoles que aún no disponen de toda la información de Inteligencia suficiente para determinar la ubicación en la que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) retiene a los rehenes tomados durante los ataques del 7 de octubre.

El portavoz del Ejército israelí, Daniel Hagari, ha recalcado que las autoridades de Israel están "haciendo todos los esfuerzos posibles" para perfilar la posible ubicación de los rehenes, y ha reconocido que esta situación condiciona los ataques sobre el enclave palestino.

"Estamos adaptando los combates de acuerdo con la Inteligencia que tenemos (sobre la ubicación de los rehenes). Debemos decirle a la población que aún no tenemos una imagen completa sobre (la situación) de los rehenes", ha afirmado el portavoz de las FDI, recoge 'The Times of Israel'.

Así las cosas, Hagari ha reiterado una vez más que la liberación de los rehenes es la principal prioridad de las autoridades, tanto políticas como militares de Israel, y es la razón por la que el Ejército está llevando a cabo "un esfuerzo continuo" en términos de Inteligencia.

"Lo más importante es crear condiciones ideales sobre el terreno para que haya medidas para devolver a los rehenes", ha zanjado Hagari, justificando así la operación militar israelí sobre el encalve palestino, centrada en las principales infraestructuras de Hamás.

La milicia palestina lanzó a comienzos de octubre una oleada de ataques contra Israel que dejaron casi 1.200 muertos y otros 240 rehenes. El Ejército de Israel lanzó a continuación una cruenta contraofensiva que se cobra ya la vida de más de 24.400 personas y deja a otras 60.000 heridas.