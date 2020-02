Israel sufre una nueva ráfaga de cohetes desde Gaza en plena escalada de tensiones con Yihad Islámica

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Milicianos palestinos de la Franja de Gaza han disparado este lunes por la mañana una nueva ráfaga de cohetes contra el sur de Israel, en plena escalada de tensiones con Yihad Islámica que ha derivado en un cruce de ataques entre este grupo y las fuerzas israelíes.

Al menos seis cohetes han sido lanzados este lunes, de los cuales cinco han sido interceptados por éxitos por los sistemas de defensa israelíes, según un portavoz de las Fuerzas Armadas citado por el diario 'The Jerusalem Post'. El ataque ha motivado la activación de las sirenas de aviso en el sur de Israel.

"Después de atacar objetivos de Yihad Islámica en Siria y Gaza anoche, los terrorirstas de Gaza han vuelto una vez más a disparar cohetes contra civiles israelíes", ha denunciado el Ejército en su cuenta de Twitter.

After we targeted Islamic Jihad terror targets in #Syria and #Gaza last night, terrorists in Gaza have once again started firing rockets at Israeli civilians.

We will defend them. pic.twitter.com/3Q7M2PgJ7K