El jefe de la Policía de Polonia se niega a dimitir tras la explosión de un regalo procedente de Ucrania

El comandante en jefe de la Policía de Polonia, Jaroslaw Szymczyk - HUBERT MATHIS / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El comandante en jefe de la Policía de Polonia, Jaroslaw Szymczyk, se ha negado este lunes a dimitir tras la explosión de un regalo entregado por los servicios de seguridad de Ucrania durante una visita al país y ha afirmado que es una "víctima".

Szymczyk ha indicado así que no es responsable de lo sucedido la semana pasada cuando se registró la explosión en dependencias policiales y ha puntualizado que no ve "motivos de peso para presentar su renuncia". "Aún así, soy consciente de que la decisión es del Ministerio del Interior y el primer ministro", ha aseverado.

El jefe de la Policía polaca ha explicado que "no era posible saber si se trataba realmente de un arma cargada o simplemente de un regalo" dado que "un lanzagranadas es básicamente un tubo cerrado". "Me siento como una víctima, no como un perpetrador", ha insistido antes de lamentar que "podría haber pasado algo peor".

Así, ha alertado de la especulación en torno a lo sucedido y ha dicho estar a "entera disposición de la oficina de la Fiscalía". "Si soy culpable de algo es de haber confiado demasiado. Pero imagina que no confías en los servicios secretos con los que trabajas de forma conjunta. No aceptamos envíos y si tuviéramos que revisarlos todos nos volveríamos locos", ha sostenido en una entrevista con el diario 'Rzeczpospolita'.

"Tradicionalmente nos hacemos obsequios al final de las reuniones. Yo le di a la parte ucraniana una cartera, un bolígrafo y una botella de alcohol polaco, algo modesto. Ellos me dieron un lanzagranadas que, según dijeron, estaba vacío y era seguro. En teoría había sido convertido en un altavoz que se podía utilizar con Bluetooth", ha explicado.

Es por ello que pasó la frontera polaca sin declarar que contaba con el obsequio porque, tal y como ha señalado, "no considerábamos que se tratase de armamento" sino de tubos de lanzagranadas vacíos. "Cuando volvimos al trabajo el 14 de diciembre, los dos tubos estaban en el suelo bloqueando la entrada a la oficina. Me quité el abrigo y quise cambiarlos de sitio. Fue entonces cuando se produjo una fuerte explosión", ha manifestado.

Las autoridades de Polonia han asegurado que esperarán a conocer los resultados de la investigación sobre lo sucedido para determinar qué medidas tomar al respecto. En total tres personas resultaron heridas por la explosión.