El juicio por la muerte de Maradona queda visto para sentencia, que se conocerá el próximo 22 de diciembre

Archivo - Seguidores y admiradores de Diego Maradona en el Obelisco, en Buenos Aires, para exigir justicia por la muerte del ídolo del fútbol argentino. - Silvana Safenreiter / Zuma Press / Europa Press

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 7 de San Isidro, en Buenos Aires, ha fijado para el próximo 22 de diciembre de 2026 a las 12.00 horas (hora local) la lectura del veredicto sobre los seis acusados por la muerte de Diego Armando Maradona. En la última jornada del proceso, los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón resolvieron la absolución del médico clínico Pedro Di Spagna.

El presidente del tribunal, Alberto Gaig, visiblemente emocionado, ha dado por finalizado el debate oral agradeciendo el trabajo de todas las partes en un juicio "particularmente extenso, complejo y de repercusión pública". El magistrado ha justificado el aplazamiento del fallo por la necesidad de contar con un "plazo suficiente y razonable" para analizar el gran volumen de pruebas.

Antes de la deliberación, cuatro de los imputados restantes han ejercido su derecho a la última palabra. La psiquiatra Agustina Cosachov y el neurocirujano Leopoldo Luque han lamentado el fallecimiento, defendiendo este último su inocencia, mientras que el enfermero Ricardo Almirón ha calificado su situación de "pesadilla" y pidió recuperar su libertad para alimentar a su familia. El coordinador de enfermeros, Mariano Perroni, ha expresado su solidaridad con los familiares. Los procesados Carlos Díaz y Nancy Forlini han declinado intervenir.

Por su parte, las hijas del exfutbolista también han intervenido durante la sesión. Jana Maradona ha agradecido el trabajo de la Fiscalía y pidió "verdad y justicia", mientras que Dalma Maradona ha denunciado haber tenido que escuchar "horrores y barbaridades" sobre su persona durante el proceso, reivindicando la validez de los audios aportados como prueba. "Entiendo que mucha gente diga que hay que olvidarse de que es Maradona (...) Pero se merece justicia como cualquier persona", sentenció Dalma entre lágrimas.

A su salida de los juzgados, Dalma Maradona ha insistido en su reclamo de justicia y ha relatado la dureza del proceso familiar, revelando que su hija Azul, de cuatro años, le preguntó si iba "al cielo" porque allí está su abuelo. La hija del astro argentino ha celebrado que el fallo se conozca este mismo año y ha agradecido el apoyo constante de la gente en las calles. Asimismo, ha recordado que en un momento de la instrucción se intentó responsabilizarlas a ella y a su hermana Gianinna. "Necesito abrazarlo (...) nos falta", ha concluido visiblemente emocionada.

Según la acusación pública, Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 por una insuficiencia cardíaca "con una agonía de hasta 12 horas" y concluyó que el desenlace había sido previsible y que la acción de los médicos fue "deficiente, ineficiente e indiferente". El juicio se había tenido que anular y posponer en 2025 porque se destapó que la magistrada estaba realizando una serie documental.