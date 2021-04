La junta federal de la CDU respalda a Armin Laschet como candidato a la Cancillería de Alemania

MADRID, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

La junta federal de la Unión Cristiano Demócrata (CDU) de Angela Merkel ha respaldado este martes a Armin Laschet, líder del partido, como candidato a la jefatura de Gobierno de cara a las elecciones generales de septiembre, que marcarán el punto final a 16 años de mandato de la conservadora Merkel.

Laschet, de 60 años y también ministro presidente (o primer ministro) del estado alemán de Renania del Norte-Westfalia, y no el líder de la formación "hermana" de la CDU, la Unión Social Cristiana (CSU) y ministro presidente bávaro, Markus Soeder, ha logrado el respaldo de la junta para ser el aspirante conjunto del bloque conservador.

Se cumple así la tradición histórica de que el líder de la CDU sea el candidato a la dirección del Ejecutivo alemán.

Tras siete horas de discusión por videoconferencia en las filas conservadoras, Laschet ha obtenido el apoyo de 31 de los 46 miembros de la junta en una votación secreta, mientras Soeder, cuya popularidad parecía que podía darle la victoria, ha logrado solo nueve votos, y seis personas se han abstenido, según recoge el medio alemán 'Der Spiegel'.

Soeder ha dicho este lunes, de forma previa a la decisión de la CDU, que aceptaría un voto claro del comité a favor de Laschet. "Si es Armin, tendrá todo mi apoyo y el respaldo de la CSU", ha asegurado.

Por su parte, Laschet ha presionado durante la sesión para definir un candidato, mientras algunos participantes han pedido que se trasladase el debate a la conferencia de presidentes de distrito de la formación.

No obstante, el vicepresidente de la CDU y el primer ministro de Hesse, Volker Bouffier, ha advertido antes de la votación de que no se tomara la decisión únicamente en la junta federal, si no que ha apuntado a un posible problema de aceptación a la candidatura de Laschet en las bases.

Además, el líder de la formación de Merkel no ha sido nominado oficialmente con esta votación, si bien se espera que Soeder renuncie a su candidatura tras la decisión de la junta, según informa el medio alemán 'Kolner Stadt-Anzeiger'.

Las negociaciones de estos últimos días en el seno de la CDU no habían dado frutos y Soeder reivindicaba su mejor imagen en los sondeos para dar el salto político a Berlín desde la región de Baviera.

Según un sondeo publicado a principios de abril por Forsa, el 68 por ciento de los miembros de la CDU apoyaban a Soeder como candidato de los conservadores a canciller, solo el 21 por ciento se decantaba por Laschet y el 11 por ciento permanecía indeciso.

Por su parte, Los Verdes de Alemania han propuesto a una de sus líderes, Annalena Baerbock, como candidata a la jefatura del Gobierno. La formación ecologista llega a la cita reforzada tras situarse en los sondeos como segunda fuerza, solo por detrás del partido de Merkel.

Por parte del Partido Social Demócrata (SPD), se presenta el ministro de Finanzas, Olaf Scholz, que tiene el reto de frenar la caída de un partido que parece lastrado por gobernar durante años junto a Merkel. La formación figura tercera en los sondeos, cada vez a más distancia de Los Verdes.