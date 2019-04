La junta militar de Tailandia niega que sea "dictatorial" y dice que la democracia "se adapta" según el país

Publicado 02/04/2019 12:58:29 CET

MADRID, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El jefe de Estado Mayor del Ejército tailandés, el general Apirat Kongsompong, ha asegurado este martes que la junta militar que gobierna desde el golpe de Estado de mayo de 2014 "no es dictatorial", al tiempo que ha asegurado que la democracia "se adapta" de acuerdo con cada país y ha advertido del riesgo de que Tailandia se vea abocada a una "guerra civil" si algunos actores políticos intentan derribar la monarquía constitucional.

"Aquellos que han estudiado democracia y han leído libros de texto en otros países deberían considerar cómo deberían adaptarse en lugar de intentar cambiar la monarquía constitucional. No introduzcan las políticas de izquierdas que han aprendido en otros países e intentan impulsar. No lo hagan", ha asegurado el jefe del Ejército, en un discurso en el cuartel de la primera división de la Guardia Real este martes, según informa el diario local 'The Bangkok Post'.

El general Apirat ha trasladado a los "estudiantes, profesores y autoridades" que estudiaron "en el extranjero", algunos de ellos "con becas" tailandesas, que "no importa la democracia" que conocieran porque la democracia "debe adaptarse a las diferentes culturas del mundo". "En el mundo de la democracia, hay muchas formas de democracia", ha argumentado el general.

El jefe del Ejército de Tailandia ha dejado claro que los que se nieguen a seguir las órdenes de las autoridades solo crearán problemas y ha dicho que los partidos políticos que deben dejar de utilizar el término "democrático" y "dictatorial" para definir a los bandos que se han creado tras las elecciones legislativas de marzo, en las que los partidos contrarios a la junta militar han logrado la mayoría de los escaños y el partido leal a los militares que dieron el golpe de Estado se ha situado como la fuerza con más votos.

"¿Queremos otra guerra civil como la última? ¿Por qué no siguen las reglas y luchan en el Parlamento?", ha dicho el general Apirat, en un mensaje dirigido sin mencionarlo al Puea Thai, el partido vinculado a los hermanos Shinawatra, que aspira a formar gobierno con el resto de formaciones que apoyan la democracia y rechazan a la junta militar y a su líder, el general Prayuth Chan Ocha.

"La retórica política es una actividad liderada por políticos antiguos y radicales de izquierdas", ha afirmado el jefe del Ejército de Tailandia, antes de acusar a los políticos de basar sus mensajes en informaciones distorsionadas.

Tras hacer una referencia a los "ricos" que no han huido del país y que han sido condenados a prisión, en una referencia indirecta al ex primer ministro Thaksin Shinawatra, procesado y condenado en rebeldía tras el golpe de Estado que acabó con su gobierno en 2006, el general ha elogiado a la junta militar que controla Tailandia desde mayo de 2014.

"En el juego, el árbitro toma una decisión sobre quién pierde. Si se culpa al árbitro, no habrá conclusión. Entonces, ¿quién puede llegar a una conclusión? Prefiero no dar más detalles, sería demasiado duro", ha explicado.

En esta misma línea, el jefe del Ejército ha negado que la junta militar que lidera el general Prayuth sea "dictatorial", con el argumento de que si así fuera, habría copiado las acciones de los dictadores de otros países.

Además, ha subrayado que las Fuerzas Armadas son ajenas a la política y son profesional. "Se adhieren al deber de proteger la nación, las religiones y el monarca y siguen las instrucciones de su majestad el rey", ha indicado.

El general Apirat ha reconocido que las Fuerzas Armadas saben utilizar las redes sociales, aunque algunos partidos las usan mejor para lanzar sus mensajes y comunicar información de forma desigual. "Las redes sociales son más poderosas que las armas de las Fuerzas Armadas", ha subrayado.

Por último, ha asegurado que no suele hablar en público con frecuencia y que no expresará sus opiniones políticas hasta que no finalicen los actos de coronación del nuevo rey, Maha Vajiralongkorn, el próximo mes de mayo.