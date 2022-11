La Justicia de Bolivia amplía por quinta vez la prisión preventiva de Jeanine Áñez

MADRID, 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Bolivia ha ampliado por quinta vez la prisión preventiva de la opositora Jeanine Áñez, encarcelada desde marzo de 2021 por el caso conocido como 'Golpe de Estado I' por su participación en la crisis política que provocó que el expresidente Evo Morales tuviera que renunciar a su triunfo electoral en 2019.

Áñez ha protestado en Twitter que está siendo víctima de una "injusta detención" ya que sería "inocente de la patraña" que ha se ha montado en su contra. "La persecución fiscal y judicial contra una expresidenta de Bolivia y cientos de presos políticos es criminal", ha valorado.

Así, Áñez estará tres meses más en prisión mientras sigue la investigación en su contra por el delito de terrorismo del que fue acusada tras ser detenida el 13 de febrero de 2021, momento en el que también se presentaron los cargos de sedición y conspiración, posteriormente retirados del Código Penal por el Constitucional.

"Está claro que este es un proceso de naturaleza política, que no tiene una salida jurídica, porque jurídicamente no se logra nada, aunque hemos presentado todos los recursos y acciones posibles que en un estado de derecho determinarían su libertad", ha protestado el abogado de Áñez, Alaín de Canedo.

"La Fiscalía no puede colectar un nuevo elemento de prueba que se haya producido en los hechos de octubre y noviembre de 2019 en los que la expresidenta haya colocado una bomba, haya causado zozobra pública o alguno de los elementos que configuran el delito de terrorismo", ha dicho su abogado, informa 'El Deber'.

De Canedo ha insistido en que la defensa ha presentado testigos y pruebas de que Áñez estaba en el momento de los hechos en las protestas de la oposición en la ciudad de Trinidad. No obstante, los fiscales consideran que su no presencia en La Paz no es óbice para excluirla del proceso que sacó a Morales del poder.

El caso 'Golpe de Estado I' está relacionado con los hechos de 2019, que provocaron la dimisión de Morales, en medio de denuncias de supuesto fraude electoral y una violenta crisis política y social, con protestas de ambos lados, un motín policial y la presión de los militares.