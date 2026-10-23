La Justicia de Corea del Sur absuelve al alcalde de Seúl y podría presentarse a las presidenciales

Archivo - El alcalde de Seúl, Oh Se Hoon. - Jintak Han / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Justicia de Corea del Sur ha exonerado este viernes al alcalde de Seúl, Oh Se Hoon, que fue multado por un tribunal de menor instancia tras ser hallado culpable de haber violado la Ley de Financiación Política de cara a las elecciones de 2021, una sanción que abría la puerta a su destitución y que le impedía presentarse a las presidenciales de 2030.

Oh había ganado por un estrecho margen su quinto mandato como alcalde de Seúl en las elecciones locales de junio y ha sido considerado uno de los favoritos dentro del Partido del Poder Popular (PPP), de tendencia conservadora, para derrotar al Partido Democrático (DP) del actual presidente, Lee Jae Myung, en las próximas elecciones.

Sin embargo, el juicio en su contra había levantado la polémica, habida cuenta de la posible inhabilitación que sufriría el edil si su recurso era desestimado. Ahora, la cuestión queda en manos del Tribunal Supremo, que emitirá una resolución definitiva, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap.

El alcalde de la capital ha encabezado en gran medida la oposición frente a Lee, oponiéndose abiertamente a sus políticas en materia de vivienda, un tema delicado que se considera uno de los principales factores detrás de la caída de la popularidad del presidente en los últimos meses.

El equipo del fiscal especial Min Joong Ki había acusado a Oh de haber solicitado a un simpatizante político pagar un total de 33 millones de wones (unos 19.500 euros) a cambio de los resultados de varias encuestas de opinión que habría recibido de manos de Myung Tae Kyun, un influyente empresario, antes de las elecciones parciales de abril de 2021.

La ley establece la destitución de los funcionarios electos en caso de ser multados con más de un millón de wones (592 euros) o por ser objeto de sanciones mayores, según lo fijado en la normativa.