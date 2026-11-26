Archivo - Imagen de archivo del Tribunal Constitucional de Corea del Sur. - -/YNA/dpa - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Tribunal Constitucional de Corea del Sur ha dictaminado este jueves que la ley de migración del país que prohíbe las actividades políticas de los extranjeros es "inconstitucional", por lo que vulnera la libertad de expresión de estos ciudadanos.

La corte ha fijado así un plazo hasta finales de 2028 para que se lleve a cabo la adecuada revisión legislativa en aras de suplir este problema y garantizar que se respeta la libertad de expresión, en un caso que responde a la demanda presentada por dos estudiantes de Mongolia en 2021.

En virtud de la Ley de Inmigración, los extranjeros que se encuentran en el país tienen prohibido participar en cualquier actividad política, salvo contadas excepciones, si bien el tribunal ha señalado ahora que no se puede dar por sentado que toda acción que pueda considerarse "actividad política" suponga un riesgo para la seguridad nacional, el orden público o los intereses del país.

"A pesar de ello, (la ley) prohíbe dichas actividades en principio", ha afirmado, antes de aclarar que los infractores podrían enfrentarse incluso a la deportación en caso de vulnerar la legislación actual.

Los ciudadanos mongoles presentaron sendas demandas después de verse afectados por la normativa al tratar de solicitar a varios precandidatos a las elecciones presidenciales de 2022 que defendieran políticas para proteger mejor los derechos de los extranjeros.