El líder cultista Paul Mackenzie durante una audiencia judicial en Mombasa (Kenia) - FISCALÍA DE KENIA

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder cultista keniano Paul Mackenzie ha sido condenado este viernes por un tribunal de Mombasa, en Kenia, por otros 123 asesinatos que se suman a los 190 por los que fue declarado culpable a principios de mes en relación a la matanza que el autoproclamado "predicador" orquestó contra sus propios acólitos entre 2021 y 2023, y que acabó con al menos 430 muertos contando a hombres, mujeres y menores de edad.

El veredicto pone fin a un proceso judicial que comenzó el 23 de enero de 2024, cuando la Fiscalía presentó cargos contra 95 personas, entre ellas la esposa de Mackenzie y sus subordinados, por su participación en las masacres del bosque de la localidad de Shakahola, en el condado costero de Kilifi, donde tenía su sede su culto, la Iglesia Internacional de las Buenas Noticias, cuyos preceptos imponían un ayuno forzado a la espera de la llegada del apocalipsis.

Todos ellos conspiraron para actuar en "de forma concertada en el marco de un pacto suicida: un acuerdo común para ayunar hasta la muerte", ha recordado la Fiscalía keniana en su anuncio de este viernes.

El hallazgo de los cadáveres ocurrió después de que el familiar de uno de los cultistas denunciara su desaparición en abril de 2023. Durante los meses siguientes, los investigadores no dejaron de encontrar nuevas fosas comunes en el bosque mientras los supervivientes relataron que Mackenzie había lavado el cerebro a sus feligreses y empleado "escuadrones de la muerte" para asesinar a cualquiera que rompiera el ayuno.

"El orden establecido era: primero los niños, luego las mujeres y finalmente los hombres; Mackenzie debía ser el último en morir", ha explicado la Fiscalía. Esta no será la última vez que Mackenzie tenga que escuchar un veredicto porque está acusado de otra masacre más: la de 52 personas halladas en fosas comunes de Kwa Binzaro, después de ayunos forzados que el propio gurú habría orquestado desde la cárcel.