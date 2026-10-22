Katz responsabiliza a la oposición de futuros ataques contra Israel por minimizar las advertencias de Netanyahu

Archivo - El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, en una imagen de archivo. - MINISTRO DE DEFENSA DE ISRAEL EN X - Archivo

MADRID 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, ha responsabilizado a la oposición de los futuros ataques que puedan darse contra el país por criticar los avisos lanzados por el primer ministro, Benjamin Netanyahu, que ha estado advirtiendo de cara a las elecciones de la próxima semana de que los "enemigos" podrían aprovechar la campaña para bombardear el país.

Katz ha indicado que los ataques contra Israel de los que ha advertido Netanyahu, si finalmente se dan, estarán "firmados con los nombres de los líderes de la oposición". "Cada ataque contra Israel recaerá sobre las espaldas de todos ellos y sus amigos, que no dejan de arremeter contra el primer ministro y contra mí, que simplemente queremos alertar en base a la información que tenemos en nuestras manos",ha advertido.

Así, ha defendido que existen indicios de que "los enemigos de Israel" estarían planeando "atacar el país de cara a los comicios o durante los mismos para poder influir en los resultados", según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'.

No obstante, ha asegurado que Israel "está preparado para cualquier escenario", al tiempo que ha afirmado que las críticas "solo muestra que existen consideraciones políticas muy estrechas de miras" que "perjudican la capacidad de disuasión de Israel".

Sus palabras llegan después de que las voces críticas con el Gobierno hayan acusado a Netanyahu de utilizar estas advertencias con fines políticos durante la campaña electoral. El mes pasado, el primer ministro manifestó que existen indicios de que estos ataques podrían producirse.

OPOSITORES DENUNCIAN EL ALARMISMO DE NETANYAHU

El líder de la oposición, Yair Lapid, ha declarado que no hay motivos para alarmar a la población tras recibir informes al respecto que avalan que no se han detectado amenazas concretas durante estos días ni se ha producido un despliegue militar mayor en ningún sector.

Lapid ha lamentado las declaraciones de Katz y las ha tildado de "histérica", antes de asegurar que se trata de un "regalo para los enemigos de Israel". "Una vez más, el Gobierno del fracaso busca excusas y culpables para los fracasos de Netanyahu y la pandilla de inútiles que lo rodean", ha dicho.

"Fallaron en erradicar a Hamás, fallaron en derrocar a Irán, fallaron en eliminar a Hezbolá, fallaron en el ámbito internacional. Y ahora culpan a la oposición. Qué cobardía. Qué admisión de su incapacidad para gobernar el país y brindar seguridad a los ciudadanos. En su desesperación por salvarse de la derrota en las elecciones, ahora convierten la seguridad del Estado de Israel en un circo. Si se quedan, habrá más 7 de octubre, más fortalecimiento de Irán", ha aseverado en un mensaje en redes sociales.

El opositor y exjefe del Ejército Gadi Eisenkot ha recalcado que el propio titular de Defensa está "preparando el terreno para el próximo desastre" y "transfiriendo la responsabilidad de antemano". "El absurdo de que un ministro de Defensa acuse a sus rivales políticos por los atentados del enemigo antes de que hayan ocurrido es un nivel de bajeza sin precedentes

"Nuestro Ejército es fuerte, pero el liderazgo está podrido y es peligroso. Netanyahu y Katz han demostrado que su supervivencia política está por encima de todo. Cada día adicional de ellos en el cargo es un peligro para la seguridad de Israel. En 5 días, pongámosle fin en las urnas", ha apostillado.