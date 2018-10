Kiir asegura que el nuevo acuerdo de paz "no fracasará"

Publicado 04/08/2018 0:54:34 CET

JUBA, 4 Ago. (Reuters/EP) -

El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, ha asegurado este viernes que cree que el nuevo acuerdo de paz entre su Gobierno y el principal grupo rebelde no fracasaría porque no se lo impusieron como acuerdos previos.

En una rueda de prensa en la capital del país, Yuba, Kiir ha señalado que viajaría a Jartum para firmar el acuerdo en la ceremonia de este domingo. También se espera que el líder rebelde Riek Machar del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-En Oposición (SPLM-IO), que ha luchado contra las fuerzas de Kiir de forma intermitente desde 2013.

Impulsado por rivalidades personales y étnicas, el conflicto ha matado a decenas de miles de personas, ha desplazado a aproximadamente una cuarta parte de la población de 12 millones de habitantes de Sudán del Sur y arruinó su economía, que depende en gran medida de la producción de petróleo crudo.

Los acuerdos de paz previos, el más reciente en 2015, se llevaron a cabo durante solo unos meses antes de reanudar los combates. Kiir lo atribuyó a influencias externas. Tanto el acuerdo de 2015 como el de 2018 fueron mediados por Sudán y otras naciones de África oriental.

"El acuerdo de 2015 nos fue impuesto, no tuvimos la oportunidad de expresar nuestro deseo. Esta es la razón por la cual vine a firmar", ha señalado Kiir. "La gente no me tomó en serio hasta que el acuerdo fracasó en sus narices", ha aseverado.

Sin embargo, Kiir ha afirmado que el nuevo acuerdo no acabará igual. "Este acuerdo no fracasará y estoy seguro de que no se caerá porque el pueblo de Sudán del Sur ha acordado que deben hacer las paces entre ellos", ha recalcado.

Kiir ha asegurado que las negociaciones para el acuerdo de paz se han completado y que cualquier problema pendiente con sus oponentes se resolverá después de la firma del acuerdo.

El conflicto también ha sido impulsado por divisiones étnicas: Kiir y Machar provienen de grupos étnicos dinka y nuer, respectivamente.

Algunos grupos más pequeños de la oposición han expresado sus dudas sobre el nuevo acuerdo. El SPLM ha dicho que contiene varias deficiencias, incluida una "grave falta de coherencia en la asignación de las proporciones de poder compartido en todos los niveles de gobierno".

El lado de Kiir tendrá 20 puestos en el nuevo gobierno de 35 miembros, mientras que el SPLM-IO de Machar y otros grupos de oposición más pequeños, se harán cargo del resto.

"Voy a firmar", ha señalado Kiir. "El acuerdo está en vigencia y vamos a seguir comprometidos ... y lo implementaremos", ha añadido.