Kuczynski niega que vaya a dimitir por "tragarse el sapo" de indultar a Fujimori

Publicado 19/02/2018 20:14:37 CET

LIMA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, ha subrayado este lunes que no cederá a la "presión" y completará su mandato, ya que considera exageradas las peticiones de dimisión por indultar al exmandatario Alberto Fujimori, en la medida en que cree que fue él quien se "tragó el sapo" que no quisieron asumir otros.

Kuczynski ha reconocido durante un acto con empresarios de la Alianza del Pacífico que ya sabía que "iba a ser complicado" indultar a Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por un delito de lesa humanidad. Lo hizo, según sus propias palabras, basándose en recomendaciones médicas y en el marco de un perdón que también afectó a "otros 50 viejos presos enfermos".

"En Perú queremos vivir en paz y en armonía y para hacer eso hay que tragarse unos sapos y yo me tragué un sapo", ha dicho, en una velada crítica a sus antecesores por esquivar un debate que ha sido recurrente durante años en el país sudamericano.

Kuczynski decretó el indulto el 24 de diciembre, en pleno debate de una moción que reclamaba su cese por un escándalo de presunta corrupción. El presidente se salvó de la destitución gracias a los votos de un grupo de disidentes del partido Fuerza Popular, entre ellos el de Kenji Fujimori, hijo del exmandatario.

Ahora, los grupos izquierdistas Nuevo Perú y Frente Amplio están ultimando una nueva petición contra Kuczynski con vistas a presentarla en marzo, cuando se reanuden las sesiones plenarias del Congreso. En principio ya ha recibido el apoyo de Fuerza Popular, el mayor bloque opositor, liderado por la hija mayor de Fujimori, Keiko.

"Un grupo comunista está promoviendo un nuevo intento de vacancia", ha lamentado Kuczynski, que ha prometido defenderse "panza arriba" y estar "al pie del cañón" para seguir tomando decisiones. En este sentido, ha considerado una "locura" que, en "un país que anda bien" se quiera "tirar por la borda la Constitución".

"No renunciaré a la Presidencia del Perú por una presión mediática sin fundamento alguno", ha recalcado. "A mí me eligieron por cinco años y completaré los cinco años. Y la Constitución lo dice claro, si me muero no los completaré, pero no me voy a morir", ha apostillado.