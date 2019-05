Kurz muestra su apoyo a Guaidó para encontrar una salida a la crisis en Venezuela

Publicado 11/05/2019 4:26:48 CET

MADRID, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El canciller de Austria, Sebastián Kurz, ha mostrado este viernes su preocupación al autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Juan Guaidó, por las detenciones masivas de diputados en el país y ha expresado su apoyo para "una transición de poder pacífica".

"Muy buena conversación con el Presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Sigo muy preocupado por las detenciones masivas de diputados. Le aseguré mi pleno apoyo para sus esfuerzos de llevar su país hacia una transición de poder pacifica", ha dicho en un mensaje a través de Twitter.

Por su parte, Guaidó ha agradecido a Kurz su "respaldo y determinación" para encontrar una salida a la crisis venezolana. "Hemos conversado con el canciller de Austria, quien ha ratificado su respaldo a nuestra lucha, a la Asamblea venezolana y su determinación de encontrar una salida a la crisis en Venezuela. Nos corresponde seguir avanzando en todos los frentes hasta lograrlo", ha señalado a través de su cuenta en la red social Twitter.

El canciller de Austria reconoció a Guaidó como "presidente interino legítimo" de Venezuela, el pasado 4 de febrero después de haber rechazado en un primer momento su reconocimiento al mismo.

"Austria y muchos otros países reconocemos estados. No reconocemos gobiernos (...) No quiero ser demasiado legalista, pero no reconocemos gobiernos", explicó la ministra de Exteriores austriaca, Karin Kneissel.



CRISIS EN VENEZUELA

La crisis política en Venezuela se agravó el 10 de enero, cuando Maduro decidió iniciar un segundo mandato de seis años que no reconocen ni la oposición ni buena parte de la comunidad internacional porque consideran que las elecciones presidenciales del 20 de mayo fueron un fraude.

En respuesta, Guaidó se autoproclamó mandatario interino el 23 de enero con el objetivo de cesar la "usurpación", crear un gobierno de transición y celebrar "elecciones libres".

El 30 de abril, Guaidó anunció el inicio de la 'Operación Libertad' para derrocar a Maduro, asegurando que contaba con el apoyo de "un grupo importante" de militares.

Sin embargo, la cúpula militar ratificó su lealtad al dirigente bolivariano, por boca del ministro de Defensa, Vladimir Padrino, y Maduro dio por derrotada la "escaramuza golpista" amenazando con acciones judiciales a los implicados.