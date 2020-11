Leopoldo López denuncia la detención de 14 personas cercanas a él en represalia por su huida de Venezuela

MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El dirigente opositor venezolano Leopoldo López, afincado en España tras huir del país, ha señalado al Gobierno del presidente Nicolás Maduro por la detención de hasta 14 personas cercanas a él en represalia por su salida de Venezuela.

"Ha habido una retaliación por parte de la dictadura por mi salida, más de 14 personas fueron detenidas, personas cercanas a mí, de mi equipo, y por eso prefiero no dar detalles" sobre su huida, ha declarado López en una entrevista publicada por el diario colombiano 'El Tiempo'.

"Lo que sí puedo decir es que no fue fácil. Recorrí el camino de la tristeza que millones de venezolanos recorren al tener que dejar nuestra tierra involuntariamente. Yo no me quería ir de Venezuela, pero las circunstancias me llevaron a hacerlo, convencido de que será lo mejor para incrementar los esfuerzos a favor de la libertad de nuestro país. Pero le repito: volveremos", ha subrayado el líder y fundador del partido conservador venezolano Voluntad Popular.

López ha argumentado que su salida de Venezuela le sitúa en una posición mejor para "liberar a Venezuela de una dictadura asesina, corrupta, violadora de derechos humanos y con vínculos con el narcotráfico".

El dirigente opositor ha vuelto a cargar contra las elecciones legislativas del próximo 6 de diciembre, en las que se renueva la Asamblea Nacional, hasta ahora controlada por la oposición, y a las que las principales formaciones opositoras han decidido no concurrir por considerarlas fraudulentas.

"Lo que la dictadura planea para el 6 de diciembre es un fraude electoral que hará que queden más aislados ante la comunidad internacional", ha subrayado López, que ha defendido la legitimidad del presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, perteneciente a su partido, como "presidente encargado" de Venezuela.

Sin embargo, una parte de la oposición especula con presentarse a los comicios para no rendir el único reducto institucional frente al 'chavismo'. López por su parte ha subrayado que la oposición está unida: "Dentro de la unidad no solo hay líderes de diferentes pensamientos políticos, hay partidos de diferentes tendencias, también hay ONG, gremios, sociedad civil, todos estamos trabajando en equipo, liderado por el presidente Guaidó, para conseguir la libertad y la democracia en Venezuela".

En ese sentido, ha defendido el intento de golpe de Estado del 30 de abril de 2019 como una acción cívico-militar. "Ese día había la intención de que se diera una manifestación del pueblo, con militares y policías, eso ocurrió. Salieron muchos militares, salieron muchos policías, pero hubo una parte de lo que se había planificado que no se materializó", ha indicado.

"Maduro se sostiene en el poder gracias al accionar de bandas criminales y grupos terroristas, algunos de ellos de procedencia internacional", ha subrayado.