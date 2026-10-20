Liberadas más de 25 personas secuestradas por "terroristas" en el norte de Nigeria

Archivo - Militar del Ejército de Nigeria durante unas maniobras en Ghana (archivo) - Ssgt. Charles Brock/Us Army / Zuma Press / Europa

MADRID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ejército de Nigeria ha anunciado este martes la liberación de más de 25 personas secuestradas en el estado de Katsina (norte), en el marco de una operación en los alrededores de la localidad de Gamji ante el repunte de los ataques por parte de grupos armados y bandas criminales en la zona durante los últimos meses.

El portavoz de la operación 'Fansan Yamma', Aliyu Danja, ha señalado que un total de 27 personas --15 hombres y doce mujeres-- fueron secuestradas el 16 de octubre por parte de "terroristas" que irrumpieron en la localidad. "Las tropas respondieron rápidamente, persiguiendo a los terroristas entre Gangare y Kamba", ha detallado.

Así, ha subrayado que "la superior potencia de fuego" de los militares "forzó a los terroristas a abandonar a sus víctimas y huir de forma desordenada" durante los enfrentamientos, según ha recogido el diario nigeriano 'Vanguard'. "Las 27 víctimas fueron rescatadas ilesas durante las operaciones en la zona", ha zanjado.

La inseguridad en Nigeria, anteriormente centrada en el noreste del país --donde operan Boko Haram y su escisión, Estado Islámico en África Occidental (ISWA)--, se ha extendido en los últimos años a otras zonas del norte y el noroeste, haciendo saltar las alarmas por la posible expansión de estas redes terroristas y criminales.