Liberado el director de Save the Children en Sudán del Sur días después de su detención en Yuba

Archivo - Logo de la organización no gubernamental Save the Children en un teléfono móvil (archivo) - Igor Golovniov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director de la organización no gubernamental Save the Children en Sudán del Sur, Chris Nyamandi, ha sido liberado por las autoridades, días después de su detención en la capital, Yuba, sin que por ahora estén claras las causas del arresto, sobre el que el Gobierno sursudanés no se ha pronunciado por ahora.

Un portavoz de la ONG ha mostrado en declaraciones facilitadas a Europa Press el "alivio" de Save the Children por la liberación de Nyamandi, detenido en Yuba el 8 de octubre y quien ha permanecido durante estos días "bajo custodia del Gobierno" que encabeza Salva Kiir.

Así, ha resaltado que el director de Save the Children fue liberado durante la jornada del martes "sin que se presentaran cargos en su contra". "Aún no está claro por qué fue detenido", ha manifestado, después de que la emisora sursudanesa Radio Tamazuj indicara que fue detenido junto a una segunda persona en un hotel en Yuba.

Las autoridades de Sudán del Sur no se han pronunciado por ahora sobre la situación, que tiene lugar en medio de las restricciones de viaje en la capital en plenos preparativos para unas elecciones generales pospuestas en numerosas ocasiones y previstas para el 22 de diciembre.

Kiir promulgó en septiembre de 2024 una enmienda a la Constitución de 2011 para extender otros dos años el periodo de transición, una medida criticada por la comunidad internacional, que reclamó a Yuba avances para la aplicación de la totalidad del acuerdo de paz de 2018, dado que aún no se han materializado algunos de los compromisos, incluida la celebración de elecciones.

El país ha estado sumido en una creciente inseguridad desde febrero de 2025, cuando la milicia White Army lanzó una ofensiva contra el Ejército en la ciudad de Nasir, lo que llevó a las autoridades a detener al entonces vicepresidente y líder del opositor Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLM-IO), Riek Machar, por su supuesta relación con los incidentes.