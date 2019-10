Liberado uno de los dos candidatos a la Presidencia de Túnez a pocos días de la segunda vuelta

Actualizado 10/10/2019 0:35:30 CET

02 August 2019, Tunisia, Tunis: Tunisian media magnate and presidential hopeful Nabil Karoui submits his candidacy at the Tunisia Electoral Commission ahead of the 2019 Tunisian presidential election, scheduled to take place on 15 September 2019. The elec - Khaled Nasraoui/dpa - Archivo

MADRID, 9 (EUROPA PRESS) Un tribunal de Túnez ha fallado este miércoles a favor de la liberación de Nabil Karoui, uno de los dos candidatos que se enfrentarán en la segunda vuelta de las presidenciales en Túnez, quien fue detenido en agosto por presunta corrupción. Bechir Ferchichi, uno de los abogados de la defensa, ha resaltado que la decisión del Tribunal de Casación implica la liberación "inmediata" del magnate, según ha informado la emisora local Mosaique FM. La campaña de Karoui había reclamado el martes el aplazamiento de las elecciones, previstas para el 13 de octubre, hasta que el candidato fuera liberado de prisión. Karoui fue detenido por presunto blanqueo de dinero y evasión fiscal, si bien por el momento no ha habido veredicto. En este sentido, Hatem Mliki, uno de los dirigentes de Corazón de Túnez, el partido de Karoui, se ha pronunciado nuevamente a favor de un aplazamiento de una semana de la segunda vuelta electoral. Así, ha defendido que esto "garantizaría la libertad de elección de los tunecinos y el derecho de los candidatos a llevar a cabo una campaña digna de un partido", tal y como ha recogido la agencia estatal tunecina de noticias, TAP. "Vamos a consultarlo con Karoui, quien ya ha salido de prisión, para esperar a su última palabra sobre su futuro político y su candidatura", ha señalado Mliki. Sin embargo, Anis Yarbui, miembro de la Alta Autoridad Independiente para las Elecciones (ISIE), ha recalcado que el organismo "está obligado a aplicar la ley y está limitado por los plazos", descartando un aplazamiento. El presidente interino de Túnez, Mohamed Enaceur, advirtió el viernes de que el encarcelamiento de Karoui podría dañar la "credibilidad" del proceso y reconoció que la situación estaba generando "dudas y críticas en el plano nacional e internacional". En este sentido, aplaudió los esfuerzos del presidente de la comisión electoral de Túnez, Nabil Bafún, por lograr "las condiciones necesarias que permitan al candidato Nabil Karoui llevar a cabo su campaña electoral en condiciones normales". Bafún apostó el 3 de octubre por autorizar al magnate a participar en debates y dar entrevistas de cara a la segunda vuelta de las presidenciales, al tiempo que descartó aplazar la votación. Karoui se enfrentará en la segunda vuelta al independiente Kais Saied, quien se impuso en la primera ronda con el 18,4 por ciento de los votos. El magnate y líder del partido Corazón de Túnez obtuvo el 15,58 por ciento de las papeletas. Los partidarios de Karoui han denunciado un intento de silenciarle por sus críticas al Gobierno, mientras que sus detractores aseguran que el magnate ha usado de forma indebida su cadena de televisión, Nessma TV, y su organización caritativa para su propia ventaja política.