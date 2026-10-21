En libertad otros cuatro detenidos por los ataques contra una periodista y diplomáticos en Cisjordania

Colonos israelíes en la ciudad vieja de Hebrón, en Cisjordania - Mosab Shawer / Zuma Press / Europa Press

MADRID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Israel han puesto en libertad este miércoles a cuatro personas detenidas este lunes por su supuesto papel en los ataques perpetrados durante los últimos días por colonos en Cisjordania, que se saldaron con numerosos heridos, entre ellos una periodista del diario estadounidense 'The Washington Post' y varios diplomáticos europeos.

Las cuatro han sido puestas en libertad "con condiciones restrictivas, entre las que se incluye el arresto domiciliario hasta" el próximo 29 de octubre, tras comparecer ante un tribunal israelí.

Mientras, un quinto sospechoso que también ha prestado declaración este mismo miércoles, continuará detenido al menos hasta el próximo lunes, 26 de octubre.

La Policía israelí, que ha hecho el anuncio en redes sociales, ya ha indicado que "va a presentar un recurso contra la decisión de poner en libertad a uno de ellos", por lo que ha solicitado un aplazamiento en "la ejecución" del dictamen.

"Esto coincide con la presentación de un auto de acusación y una solicitud de prórroga de la detención hasta que concluyan las actuaciones contra un joven, residente en la zona, por infringir órdenes judiciales y otras infracciones", ha agregado el cuerpo sobre un sexto sospechoso.

Las autoridades detuvieron este lunes a diez personas, manteniendo bajo custodia a cuatro de ellas por "presunta agresión a una periodista" y a otras dos "por presunta agresión a diplomáticos".

El primer incidente tuvo lugar el pasado viernes, cuando varios palestinos y la periodista Heidi Levine, resultaron heridos en un ataque por parte de colonos durante la recogida de la aceituna en Abú Falá. El sábado varios colonos agredieron a diplomáticos europeos que se desplazaban en un convoy de varios vehículos por Taibé, situada al este de Ramala y de mayoría cristiana.

Estos sucesos tuvieron lugar en medio del repunte de los ataques por parte de colonos y las incursiones del Ejército de Israel en Cisjordania tras los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien ya en los meses anteriores de ese año se había registrado la mayor cifra de palestinos muertos en Cisjordania desde la Segunda Intifada, dos décadas antes.