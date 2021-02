El líder golpista de Birmania denuncia fraude electoral y promete una "democracia disciplinada"

MADRID, 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

El general al frente del golpe de Estado perpetrado el pasado 1 de febrero en Birmania, Min Aung Hlaing, ha comparecido este lunes en la televisión birmana por primera vez desde la asonada y ha justificado el motín por las irregularidades de las elecciones de noviembre. Además, ha prometido impulsar una "democracia auténtica y disciplinada", organizar unas elecciones y entregar el poder al partido que las gane, aunque no ha dado plazos concretos.

Hlaing ha señalado "importantes discrepancias" en las elecciones de noviembre, en las que la Liga Nacional por la Democracia (LND) se impuso con claridad. El general no ha nombrado a la líder birmana depuesta y cabeza visible de la LND, Aung San Suu Kyi, detenida por la supuesta importación ilegal de seis aparatos de comunicación walkie-talkie.

