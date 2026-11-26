Archivo - El presidente de transición de Guinea-Bissau, Horta N'Tam - Xinhua / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El líder golpista de Guinea-Bissau, el "presidente de transición" Horta N'Tam, ha anunciado este jueves su decisión de aplazar dos años las elecciones generales previstas para el próximo 6 de diciembre dadas las enormes dificultades técnicas que están atravesando sus preparativos.

El aplazamiento estaba casi cantado. A principios de octubre, el primer ministro de transición de Guinea Bissau, Ilídio Vieira Té, ya avanzó que "no se daban las condiciones para celebrar elecciones" al detectar "dificultades técnicas y operativas" en el enésimo episodio de la crisis política reinante desde el golpe de Estado de noviembre de 2025 que llevó a Horta N'Tam al poder y acabó con el arresto del entonces presidente Sissoco Embalo tras una polémica disputa con su contendiente, Fernando Dias da Costa.

Ahora, Horta N'Tam ha confirmado los peores pronósticos al anunciar su decisión de "revocar el decreto presidencial que fijaba el 6 de diciembre de 2026 como fecha para la realización de los comicios" que ahora se celebrarán el 26 de noviembre de 2028.

"Es preciso garantizar las condiciones que aseguren una verdadera reforma política del Estado", ha explicado el líder golpista en un mensaje a la nación en el que esgrime la necesidad de "llevar a cabo un censo electoral desde cero" y establecer un nuevo mapa electoral actualizado al nuevo régimen de circunscripciones, que ha pasado de 29 a solo 12. Del mismo modo, el número de diputados se ha reducido de 102 a 65.

"Afrontar con éxito todos estos desafíos requerirá más tiempo y más recursos de los previstos inicialmente para la duración de este periodo de transición política", ha reconocido antes de insistir en que, a pesar del "contexto particular" que atraviesa el país, su gobernanza "se ha mantenido garantizada en todos los niveles".

"Un año después de los acontecimientos de noviembre de 2025, podemos considerar que el balance de la transición política es, hasta la fecha, positivo", ha concluido.