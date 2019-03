Un líder de las protestas en Argelia llama a mantener las movilizaciones hasta el cambio de régimen

Publicado 27/03/2019 13:32:00 CET

Rechaza la opción de declarar incapacitado a Buteflika porque no garantiza el cambio de sistema político

ARGEL, 27 Mar. (Reuters/EP) -

Mustafá Buchachi, uno de los líderes de las protestas en Argelia, ha rechazado la propuesta del jefe del Ejército, el teniente general Ahmed Gaid Salá, para inhabilitar al presidente del país, Abdelaziz Buteflika, y ha asegurado que las movilizaciones continuarán hasta que cambie el régimen político.

"La aplicación del artículo 102 (de la Constitución) conlleva que los símbolos del sistema supervisarán el periodo de transición y organizarán las elecciones presidenciales", ha explicado Buchachi, en declaraciones a Reuters.

Este abogado y activista ha dejado claro que las manifestaciones contra el presidente Buteflika "continuarán" porque "las demandas de los argelinos incluyen un cambio en el sistema político". Las protestas se suceden desde finales de febrero, cuando el régimen anunció que Buteflika se presentaría como candidato en las presidenciales de abril para cumplir un quinto mandato.

El mandatario argelino dio marcha atrás a mediados de marzo y anunció que no se presentaría como candidato pero suspendió las elecciones presidenciales de abril y anunció que no habría comicios hasta que no se aprobara una nueva Constitución.

Desde entonces, decenas de miles de manifestantes han seguido saliendo a las calles para exigir la salida inmediata de Buteflika, que se mantiene en el poder sin haber fijado una fecha para el final de su mandato.

El último en abandonar a Buteflika ha sido el jefe de Estado Mayor del Ejército y viceministro, el teniente general Ahmed Gaid Salá, quien este martes aseguró que la "solución" para superar la crisis política que vive el país pasar por aplicar el artículo 102 de la Constitución, que permite inhabilitar al jefe del Estado por motivos de salud.

El líder del partido gubernamental Reagrupación Democrática Nacional, Ahmed Uyahia, ha asegurado este miércoles en un comunicado que Buteflika tiene que renunciar al cargo en aplicación del mencionado artículo constitucional.