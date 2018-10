Líderes opositores en RDC advierten de posible fraude en las elecciones ante miles de seguidores

Publicado 29/09/2018 23:30:08 CET

KINSHASA, 29 Sep. (Reuters/EP) -

Los principales líders de la oposición en República Democrática del Congo (RDC) han advertido este sábado ante miles de partidarios en la capital, Kinshasa, de los pasos que estaría dando el Gobierno para robar las elecciones presidenciales del próximo mes de diciembre, cuando Joseph Kabila debería dejar el cargo tras 17 años en el poder.

La introducción del voto electrónico y la exclusión por parte de las autoridades de varios candidatos de la papeleta ha unido a los partidos opositores de cara a las elecciones del 23 de diciembre.

Pese a la suspensión de todo el transporte público estatal en la capital y la presencia de policías fuertemente armados, la concentración ha sido multitudinaria, con partidarios que enarbolaban banderas y pancartas con lemas como 'RIP máquinas de voto'.

Dirigiéndose a los presentes, Felix Tshisekedi, presidente del principal partido opositor y uno de los mejor situados para suceder a Kabila, ha dicho que las fuerzas opositoras permanecerán unidas de cara a las elecciones. "Nadie nos dividirá. No engañaremos, cualquiera que engañe provocará un escándalo", ha subrayado.

Aunque unidos en algunas cuestiones, los líderes opositores aún no han conseguido acordar un candidato único pese a sus promesas de hacerlo.

"En el momento de la designación del candidato común de la oposición, no queremos asistir a una pelea entre los partidarios de tal o cual otro partido. La lucha que tenemos ahora es reemplazar a los enemigos que están en la base de nuestros sufrimientos desde el 17 de mayo de 1997", ha subrayado Tshisekedi, en referencia a la llegada al poder del padre de Kabila, el expresidente Laurent Desirée Kabila, asesinado en 2001.

Una de las principales preocupaciones son las máquinas de voto, que se considera que son más vulnerables al fraude y que podrían no funcionar adecuadamente teniendo en cuenta los problemas eléctricos del país. Las autoridades argumentan que el sistema reducirá los costes, ayudará a rebajar el fraude electoral y acelerará el recuento.

"No son máquinas de voto, son máquinas de engaño", ha sostenido el antiguo vicepresidente Jean-Pierre Bemba, uno de los candidatos que no han sido validados para competir, a través de videoconferencia desde Bruselas. "No son fiables, son demasiado lentos y hay 10 millones de votantes falsos que ya han sido registrados. Nosotros, la oposición, nos hemos unido para decir no a las máquinas", ha afirmado.

Además de Tshisekedi, hijo del histórico líder opositor Etienne Tshisekedi, y de Bemba, también han participado en el acto otros líderes opositores como Vital Kamerhe, presidente de la Unión para la Nación Congoleña (UPC), o Moise Katumbi, quien ha intervenido en un mensaje grabado ya que se encuentra fuera del país porque no se le ha permitido participar en las elecciones y sobre él pesa una orden de arresto.