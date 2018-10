Lindsey Graham abandona las primarias del Partido Republicano

Publicado 21/12/2015 15:58:28 CET

WASHINGTON, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El senador estadounidense Lindsey Graham ha anunciado este lunes su retirada de la carrera por hacerse con la candidatura del Partido Republicano a la Casa Blanca, después de reconocer que se ha encontrado con "un muro" que le impide seguir adelante con sus aspiraciones presidenciales.

Graham, que apenas contaba con apoyo, ha puesto fin a su carrera con un vídeo en el que ha reiterado su defensa de la vía militar para defender la seguridad del país y luchar contra Estado Islámico. "Suspendo mi campaña, pero nunca mi compromiso de garantizar la seguridad del pueblo estadounidense", ha subrayado.

El senador ha entendido que éste no era su momento y, en una entrevista con la cadena CNN, ha reconocido sus reducidas perspectivas políticas. "Me he topado con un muro", ha admitido Sanders, una de las voces más críticas contra el magnate Donald Trump, que figura como favorito para lograr la candidatura republicana.