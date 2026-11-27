Archivo - Simpatizantes de la Liga Estudiantil celebran el triunfo electoral en las calles de Belgrado. - Рюмин Александр / Zuma Press / Europa Press

MADRID 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Lista Estudiantil de Serbia ha presentado este viernes al profesor universitario y académico Radomir Saicic como su candidato a las elecciones presidenciales del próximo 27 de diciembre, quien ha prometido devolverle la dignidad al cargo y dejar atrás la era del hasta ahora hegemónico Partido Progresista Serbio de Aleksandar Vucic.

"Me uní al movimiento convencido de que un cambio de Gobierno solo tiene sentido si cambia el sistema de valores, y eso incluye la actitud del Gobierno hacia los ciudadanos. Por eso defenderé una Serbia soberana en la que se respete la Constitución y en la que todos los ciudadanos puedan vivir con dignidad", ha afirmado en una rueda de prensa recogida por la cadena RTS, en la que ha confirmado su candidatura a la Presidencia serbia por la Liga Estudiantil.

Saicic ha señalado que espera que Serbia tenga la fuerza "para decidir de forma independiente sobre su futuro y cuya voz fuera escuchada y respetada en el mundo". "Como presidente, me mantendré firme en mi autoridad, explicaré públicamente mis decisiones y exigiré la misma responsabilidad a los demás titulares del poder", ha indicado.

Así, ha lamentado que durante años el cargo presidencial se ha utilizado para profundizar las divisiones en el país y se sobrepasaron los límites establecidos por la Constitución. "Ha llegado el momento de devolver la dignidad al cargo de presidente de Serbia", ha concluido.

Estas elecciones llegarán solo dos meses después de las elecciones legislativas en las que la Liga Estudiantil, iniciativa ciudadana sin experiencia política previa, derrotó a Vucic, que se presentó como cabeza de lista del Partido Progresista Serbio.

Precisamente Vucic ha flotado la idea de un boicot electoral, al sugerir que el entorno de represión que dice sufrir impide una contienda electoral en condiciones justas. El propio Saicic ha denunciado los intentos de "desestabilización" del "régimen saliente" por lo que ha llamado a "reconstruir las instituciones de las que abusó el régimen", incluyendo el Parlamento, el Gobierno y los tribunales.

Por su parte, el movimiento estudiantil ha reivindicado la candidatura del profesor de química por "representar los valores y las ideas" de las protestas. "Queríamos proponer a una persona cuyo apoyo nunca fue meramente declarativo, sino constante y sincero. Queríamos a alguien que hubiera estado a nuestro lado desde el principio, hombro con hombro, y que hubiera compartido con nosotros tanto los momentos difíciles como las grandes victorias", ha señalado la Liga Estudiantil.