Lituania advierte de la necesidad de defenderse después de que en Rusia se cuestione su independencia

Landsbergis adelanta que Lituania intentara colocar al patriarca Kirill en la nueva lista de sanciones europeas contra Rusia

MADRID, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro lituano de Asuntos Exteriores, Gabrielius Landsbergis, ha asegurado este jueves que deben estar preparados para "defenderse" de cualquier manera frente a Rusia, en respuesta a la propuesta presentada por un diputado ante la Duma Estatal pidiendo revocar el reconocimiento de Lituania.

"Solo un estado gobernado por bestias podría iniciar una guerra similar a la iniciada por Rusia. No me sorprende que en la política no se comporten según los estándares humanos y debemos responder en consecuencia", ha dicho Landsbergis.

"Tenemos estar preparados para defendernos a nosotros mismos y a nuestros socios por medios políticos, diplomáticos o de otro tipo", ha respondido el ministro lituano de Exteriores cuando se le ha preguntado acerca de la iniciativa presentada por Yevgeni Fiodorov, presidente del Comité de Asuntos Económicos de la Duma.

Esta semana, Fiodorov presentó una propuesta para cancelar una resolución del Consejo de Estado de la Unión Soviética que data de septiembre de 1991 en la que se reconocía la independencia de Lituania, argumentando que dicho fallo es ilegal puesto que fue adoptado por un órgano ilegítimo, en clara violación de la Constitución de Rusia, país heredero de la URSS y sus territorios.

Fiodorov sostuvo que Lituania no celebró referéndum alguno sobre su salida de la URSS y no estableció un periodo de transición para resolver las posibles disputas que podrían motivar este proceso. A su vez, ha citado también una consulta popular de 1991 en la Unión Soviética en la que la población votó mayoritariamente preservar todo el territorio como un único Estado.

NUEVO INTENTO POR COLOCAR AL PATRIARCA KIRILL EN LA 'LISTA NEGRA'

A su vez, el ministro lituano ha adelantado que buscarán de nuevo incluir al líder de la Iglesia Ortodoxa rusa, el patriarca Kirill, en el séptimo paquete de restricciones europeas a Rusia, después de que Hungría pidiera que dejara fuera al religioso a cambio de desbloquear el embargo al petróleo ruso.

Landsbergis ha explicado que existe una base legal para incluir al líder religioso en las sanciones y que de hecho fue incluido en la 'lista negra', pero se le retiró en el "último momento", tras el visto bueno de "todos los embajadores de los Veintisiete y lo más interesante, de los jefes de Estado".

"Tenemos una base legal, hubo un consenso político práctico, y podemos tratar de buscarlo nuevamente", ha dicho Landsbergis, quien ha adelantado que el séptimo paquete de medidas contra el Kremlin y sus aliados está ya en "fase de pruebas" en las cada país está exponiendo sus "líneas rojas", informa la cadena LRT.

El patriarca Kirill es considerado uno de los más firmes partidarios del presidente ruso, Vladimir Putin, así como de su guerra en Ucrania, la cual ha preferido no condenar de manera expresa.