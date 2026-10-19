Lituania confirma que el dron ucraniano violó su espacio aéreo el domingo tenía como objetivo San Petersburgo

Archivo - Robertas Kaunas, ministro de Defensa de Lituania. - Britta Pedersen/dpa - Archivo
MADRID 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
Las autoridades lituanas han confirmado este lunes que el dron que se estrelló en la víspera en el norte de país era de fabricación ucraniana y formaba parte de un ataque contra la ciudad rusa de San Petersburgo.
El ministro de Defensa lituano, Robertas Kaunas, ha explicado que algunos drones "se desviaron" hacia territorio báltico como consecuencia de las capacidades de guerra electrónica de Rusia. "El ataque iba dirigido contra San Petersburgo, y lo sabemos perfectamente", ha dicho en declaraciones a la cadena LRT.
Kaunas ha aprovechado para advertir de que el país se enfrenta a serias dificultades para hacer frente a este tipo de incidentes ya que no dispone todavía de un sistema de defensa aérea lo suficientemente fuerte y ha reprochado que no se tomaran medidas años atrás. "Hoy estamos sufriendo las consecuencias", ha dicho.
Asimismo, ha informado de que el incidente con el dron no está relacionado con el intento de incendio que se produjo también durante la noche del domingo en unas instalaciones utilizadas por la empresa estadounidense SpaceX.
Este domingo, las fuerzas ucranianas lanzaron un ataque con drones sobre San Petersburgo, provocando un incendio en una refinería de petróleo. Las autoridades locales rusas afirmaron haber derribado hasta 126 de estos proyectiles.
Uno de estos drones entró en espacio aéreo lituano provocando una alerta roja en los regiones de Siauliai y Panevezys, y una amarilla en Kaunas. Finalmente, los restos del proyectil, que se cree podría haberse autodestruido, se hallaron en la pequeña localidad de Juodzionys, en el norte del país. No se reportaron heridos.