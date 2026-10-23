Llega a Haití un contingente de El Salvador para buscar a cuatro soldados desaparecidos en un ataque de pandillas

Archivo - El presidente de El Salvador, Nayib Bukele. - PRESIDENCIA DE EL SALVADOR - Archivo

MADRID 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un contingente del Ejército de El Salvador ha llegado en las últimas horas a la capital de Haití, Puerto Príncipe, para reforzar las labores de búsqueda de cuatro militares salvadoreños tras un ataque perpetrado el fin de semana contra un convoy de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés).

La propia GFS ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que el objetivo del contingente es "apoyar las operaciones de búsqueda y seguridad que se llevan a cabo en Plaine du Cul-de-Sac", antes de resaltar que las operaciones están siendo llevadas a cabo "en estrecha coordinación con la Policía Nacional de Haití y otros socios operativos pertinentes".

"Se insta a los residentes de Santo y de las comunidades aledañas a evitar las áreas donde se están desarrollando dichas operaciones", ha resaltado, sin que por ahora haya más detalles sobre el tamaño del despliegue del nuevo contingente salvadoreño en la zona.

El despliegue ha llegado después de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, amenazara a las bandas criminales con una ofensiva si no liberan a los secuestrados, de los que dijo que "no son combatientes", sino técnicos de aviación dedicados a labores de evacuación médica dentro de la misión internacional.

El secuestro se produjo en el marco de una emboscada perpetrada el pasado domingo contra un vehículo de la fuerza multinacional en la zona de Santo, en el área metropolitana de Croix-des-Bouquets. Desde entonces, la GSF ha llevado a cabo operativos de rastreo con apoyo aéreo que se han saldado, hasta el momento, con la muerte de "varios" presuntos pandilleros y con cuatro efectivos internacionales heridos.

Este suceso evidencia el recrudecimiento de la violencia en el país caribeño. El máximo representante de Naciones Unidas en Haití, Carlos Ruiz Massieu, alertó recientemente ante el Consejo de Seguridad de la ONU de la "capacidad de las bandas para adaptar sus tácticas a medida que se intensifican las operaciones de seguridad", recurriendo cada vez más a la toma de rehenes. Actualmente, la GSF cuenta con poco más de 1.500 efectivos desplegados, muy por debajo de los 5.550 agentes autorizados por Naciones Unidas.