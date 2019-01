López Obrador alerta de que algunas refinerías están cerradas por problemas de distribución de combustible

Publicado 11/01/2019 3:34:35 CET

CIUDAD DE MÉXICO, 11 Ene. (Reuters/EP) -

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha alertado este jueves de que varias refinerías locales están paradas o produciendo muy poco dado los problemas de distribución de combustibles registrados en el marco de su ofensiva contra el robo de carburante en el país.

La petrolera estatal Pemex tiene seis refinerías en México que están procesando apenas un tercio de su capacidad conjunta de 1,63 millones de barriles por día, según cifras del 2018.

López Obrador ha prometido reducir las ingentes y crecientes importaciones de gasolina, que actualmente representan el 75 por ciento del consumo interno de poco mas de 700.000 barriles por día mediante la modernización de las plantas y la construcción de una nueva refinería que operaría en tres años.

"Hay refinerías que están paradas desde hace tiempo, no de ahora", ha aseverado el dirigente en su habitual conferencia de prensa matutina. Desde hace meses Pemex no informa sobre el estatus de sus refinerías, muchas de las cuales han registrado paradas programadas y no programadas.

PRIMEROS AFECTADOS

En los últimos días, largas filas de vehículos comenzaron a hacerse visibles tras el lanzamiento a fines de 2018 de una ofensiva del presidente para combatir el extendido robo de combustible, que incluyó el cierre de ductos de Pemex y la distribución a través de camiones cisterna.

López Obrador ha enfatizado que el país tiene suficiente suministro de combustible y que solo persisten problemas de distribución, pero las extensas hileras de autos se repetían en las gasolineras.

"Tenemos reservas suficientes, están llegando barcos, tenemos suficiente combustible, por eso podemos enfrentar este desafío", ha destacado.

Pemex, que ha indicado que se encuentra trabajando de forma conjunta con el Gobierno y quince dependencias federales para erradicar el robo de combustible en el país, ha instado a la población a no acudir en masa a las gasolineras ni caer en especulaciones debido a una presunta falta de combustible.

En este sentido, la petrolera ha pedido comprensión por los retrasos en el suministro de combustible, el cual quedará regularizado lo antes posible.

El plan de López Obrador, lanzado a finales de diciembre, ha incrementado la presencia de efectivos de las Fuerzas Armadas en instalaciones estratégicas de Pemex, como sus seis refinerías, y por primera vez los involucra en el proceso de supervisión del sistema que vigila el funcionamiento de la distribución de combustibles.