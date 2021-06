López Obrador asegura que es "falso" que se espíe a periodistas críticos con el Gobierno y pide pruebas

MADRID, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha afirmado este jueves que es "falso" que el Gobierno esté investigando o espiando a periodistas críticos con las autoridades y ha pedido que se presenten pruebas al respecto.

Durante su rueda de prensa matutina, ha señalado que en caso de hallar indicios al respecto, "no solo se iniciará una investigación sino que se despedirá a los altos cargos implicados".

No obstante, ha acusado a los medios de comunicación de "ponerse todos de acuerdo" para cuestionar al Gobierno sin pruebas y ha aseverado que su Administración no espiará a nadie y "nunca lo ha hecho".

"Es falso", ha insistido un día después de haber anunciado una sección para desmentir "noticias falsas" en 'La Mañanera', la rueda de prensa diaria de López Obrador. El presidente ha arremetido así contra el diario 'El Universal', que ha difundido un artículo sobre espionaje a periodistas.

"Si presentan pruebas, entonces no sólo iniciaríamos una investigación, sino se despide al funcionario que esté haciendo estas cosas. Ya no es el tiempo de antes, eso lo saben, lo que pasa es que ya no tienen elementos, no hay miga, entonces vuelan", ha dicho.

El martes, el columnista de 'El Universal' Javier Tejado Dondé denunció que el subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía Berdeja, ordenó espiar a columnistas, incluido a él, por no haber criticado la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil.

"¿A quién supuestamente se le investiga, se les espía? (...) ¿Para que los vamos a espiar si son predecibles. Nosotros tenemos principios e ideales, no somos como ellos ni como sus jefes, no vamos a espiar a nadie, nunca lo hemos hecho", ha aseverado López Obrador.

Así, ha acusado al citado diario de "difamar" y pertenecer a "hampa del periodismo". "En el hampa del periodismo hay entre otras máximas de que la calumnia cuando no mancha, tizna", ha aseverado.