López Obrador denuncia la "servil" oposición que se hacía a otros gobiernos con "lazos" con el crimen organizado

MADRID, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha vinculado este viernes el crimen de los cárteles de la droga con los fraudes electorales y ha cuestionado que la oposición, "muy exigente" con su Gobierno, fuera tan "servil" con otros ejecutivos en los que "nunca se hablaba de estos temas".

"Lo que dije ayer y seguramente les dolió, van a tener que ponerse vitacilina (una pomada para bebés) es que en el tiempo que llevamos, no se han creado nuevos cárteles, que nosotros heredamos estos cárteles, estos grupos", ha dicho el presidente mexicano durante su comparecencia matutina habitual.

López Obrador ha recordado que algunas de las mayores bandas criminales del país, como el Cártel de Sinaloa o el de Jalisco Nueva Generación no surgieron "hace dos años y medio" y ha apuntado que mientras sus "adversarios" políticos se muestran "muy exigente" con él, son "muy serviles y muy afanosos con los otros gobiernos".

"Nunca se hablaba de estos temas", comenta el presidente mexicano, para quien el origen de estos grupos criminales está en el "abandono" al que sometieron al pueblo otros gobiernos. "Estamos haciendo todo un esfuerzo, pero cambiando la estrategia", ha dicho.

Ahora, "estamos luchando para que haya una frontera entre la autoridad y la delincuencia, que no haya impunidad, servidores públicos al servicio de la delincuencia y algo muy importante, atender las causas que generan la delincuencia", ha desarrollado.

"Los políticos se dedicaban a robar" con "la asociación delictiva entre delincuentes y autoridades" y ha puesto como ejemplo el "caso vergonzoso" del "funcionario predilecto" del expresidente Felipe Calderón, el exsecretario de Seguridad Genaro García Luna, imputado por sus vínculos con el narcotráfico.

López Obrador ha señalado como el crimen organizado "les ayudaban en los fraudes electorales", permitiéndoles "dominar regiones" y "nombrar a presidentes y policías municipales". Esto "se arraigó, les ayudaban a hacer el fraude en contra de nosotros".

"Estamos haciendo un esfuerzo para enfrentar esta herencia de violencia muy lamentable por los homicidios que se cometen, sea de ciudadanos inocentes o entre ellos mismos; son seres humanos y nosotros no queremos que nadie pierda la vida", ha dicho.

Con motivo de sus tres primeros años al frente de México, López Obrador hizo el jueves balance de la situación del país, abordando, entre otros puntos, la violencia que sigue produciéndose en la casi totalidad del territorio mexicano debido a las bandas del crimen organizado.

Con respecto a esto, este viernes ha explicado que en aquellos estados en los que no se registran fuertes episodios de violencia es porque no hay disputa entre las diferentes organizaciones. "Hay un cártel que tiene hegemonía" y "no hay tantos homicidios porque no se están enfrentando".

"Ahora hay enfrentamientos en Zacatecas y es entre grupos, no ha dejado de haber enfrentamientos también en Guanajuato, por lo mismo, son dos o tres que se están enfrentando. No sucede así en Sinaloa, en Sonora sí, en Baja California. Entonces, depende", ha contado.